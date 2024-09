Ciclistas de Pedreira estiveram disputando competições nos estados de São Paulo e Minas Gerais

No último dia 08 de setembro, atletas do Mountain Bike de Pedreira, contando com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer, estiveram disputando a final da Kenda Cup 2024, na cidade de Bueno Brandão, Minas Gerais.

Representaram Pedreira na competição a dupla Romeu e Guilherme, que conquistou a 3ª colocação da etapa e 3º lugar do Campeonato na Categoria Dupla Masculina Sport.

No domingo, 22 de setembro, aconteceu na cidade de Americana, a Taça Regional de XCO. Durante a competição destaque para o atleta Guilherme Dantas que conquistou o vice-campeonato na categoria Juvenil, Everton Lima ficou na 5ª colocação na Master B1 e Gabriel na 5ª colocação na Sub-23.

Atletlas de Pedreira também participaram do Iron Biker 2024, uma das provas mais duras do Circuito Nacional e durante a competição destaque para o atleta Fábio Luis Marquezini que ficou na 5ª colocação da categoria Adventure 2, já Pedro Alves ficou na 19ª colocação da categoria E-Bike 2 e Sérgio Almeida na 126ª colocação na categoria Adventure 3.