Cidade Alta recebe limpeza de áreas ambientais e espaços públicos

A Prefeitura de Cosmópolis, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, com apoio da SAMA (Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente), está realizando limpezas em áreas com grandes acúmulos de resíduos e lixo, descartados ilegalmente nos locais.

As ações foram iniciadas no bairro Cidade Alta e Jardim de Lourdes, imediações da conhecida ‘Ponte do Garbin’, envolvendo uma Área de Preservação Permanente (APP).

Sequencialmente os trabalhos de limpeza serão realizados em outros bairros, retirando entulhos, armários, restos de lixos residenciais, fraldas, entre outros que quando misturados precisam ser encaminhados para o aterro sanitário, dificultando assim a triagem e aumentando o custo para a destinação.

As equipes municipais estão orientando os moradores das regiões, distribuindo folhetos e implantando placas informativas sobre os descartes irregulares, sobretudo os riscos ambientais e incêndios, promovendo a Educação Ambiental aos moradores.

A pessoa que abordar o ato criminoso de descarte e ou incêndio pode denunciar através do telefone 3872-2600.