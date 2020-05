Cidades do Interior seguirão decreto do Estado de São Paulo na antecipação do feriado de 09 de julho

Na segunda feira, 25 será feriado em todos os municípios paulistas, com a antecipação da celebração da Revolução Constitucionalista do dia 9 de julho. Segundo o governador João Doria, ficou claro que ao longo dos finais de semanas e feriados, no período da quarentena, houve índices mais elevados de isolamento, o que contribui para o controle da pandemia.

Algumas cidades do interior irão seguir o decreto do Governo do Estado, entre elas, Holambra, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Conchal, Santo Antônio de Posse, Itapira, Engenheiro Coelho, Artur Nogueira, Cosmópolis, Estiva Gerbi, Espirito Santo do Pinhal, Amparo, Jaguariúna, Paulínia e Pedreira. Outras cidades da região irão instalar barreiras sanitárias para que os turistas não entrem nas cidades turísticas.

Algumas medidas restritivas foram tomadas nas cidades em que as pessoas costumam passear nos feriados. No litoral Sul de São Paulo, o juiz de Direito Rafael Vieira Patara, da 3ª vara de Itanhaém/SP determinou que a Fazenda Pública do Estado de São Paulo restrinja, no prazo de 12 horas, o acesso de turistas aos municípios de Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Itariri e Pedro de Toledo, entre os dias 20 e 25/5, ou seja, durante os feriados antecipados pelo município de São Paulo.

A Câmara Municipal de Campinas aprovou na manhã desta quarta-feira, dia 20, o projeto de lei que prevê o adiantamento dos feriados de Corpus Christi (11 de junho) e Dia da Consciência Negra (20 de Novembro), para os dias 26 e 27 de maio.

Poços de Caldas, Santa Rita de Caldas, Águas da Prata, estão todas com barreiras, e as pessoas que chegam de carro com placas de outras cidades são questionados o que estão fazendo na cidade, caso seja turista, é solicitado que o mesmo retorne para sua casa. Jacutinga estará recebendo os turistas com as devidas precauções de higiene.