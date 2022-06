Cine Renovias exibe filmes gratuitos para cidades da região

Caminhão que se transforma em cinema exibirá filmes de forma gratuita à população dos municípios

A Renovias, concessionária que interliga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas Gerais, com o apoio da NG Produções Culturais e da produtora Cepar Cultural, vai levar mais cultura e entretenimento para os moradores das cidades de atuação da empresa com o Cine Renovias, cinema itinerante com exibições gratuitas de filmes, com uma infraestrutura completa.

O projeto, patrocinado pela concessionária, visitará as cidades de Jaguariúna, São João da Boa Vista, Mogi Guaçu e Mogi Mirim, entre os dias 27 de junho a 08 de julho.

A carreta permanecerá por dois dias em cada cidade e os filmes serão exibidos em um total de cinco sessões diárias. Durante todo o dia, turmas de alunos das escolas públicas poderão conferir os filmes em sessões agendadas, de acordo com a demanda escolar, e às 18h30 a população contará com uma sessão exclusiva aberta ao público. Como as vagas são limitadas, os interessados devem comparecer ao local no dia do evento para retirar os ingressos.

Estruturado em um caminhão, o cinema móvel visa alcançar o público com pouco acesso à equipamentos culturais. Ao chegar no local de destino, as laterais do caminhão se expandem, transformando-o em uma verdadeira sala de cinema, com telão, climatização, poltronas para acomodar até 91 pessoas por sessão, além de pipoqueira, dispenser para refrigerante e banheiros.

Os filmes a serem exibidos foram especialmente escolhidos e prometem diversão e entretenimento para a garotada da região. Pets, Madagascar 3 e Megamente, serão algumas das opções que serão exibidas nas sessões agendadas para os alunos. Nas sessões abertas serão exibidos os filmes: Jurassic World: Reino Ameaçado, no primeiro dia; e Star Trek: Sem Fronteiras, no segundo dia do evento. Além disso, buscando a inclusão de todos os públicos, será disponibilizado filmes com acessibilidade, adaptados com legendagem descritiva, audiodescrição e LIBRAS para que portadores de deficiência visual ou auditiva também possam participar da programação. Em todas as sessões, os convidados ganham pipoca e refrigerante.

O Cine Renovias é um projeto aprovado pela Secretaria Especial da Cultura e viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura.

SERVIÇO

Cine Renovias – Jaguariúna

27 e 28 de junho

Local: Estacionamento do Centro Cultural

Endereço: Rua Maranhão, 600 – Centro, Jaguariúna

Cine Renovias – São João da Boa Vista

30 de junho e 01 de julho

Local: Cidade das Artes – Parque Urbano Municipal ‘Osmar Garcia’

Endereço: Rua Santo Antônio, 632 – São Benedito, São João da Boa Vista

Cine Renovias – Mogi Guaçu

04 e 05 de julho

Local: Centro Cultural “José Fantinato”

Endereço: Avenida dos Trabalhadores, 2.651 – Jardim Camargo, Mogi Guaçu

Cine Renovias – Mogi Mirim

07 e 08 de julho

Local: Espaço Cidadão

Endereço: Avenida Prof. Adib Chaib, 10 – Centro, Mogi Mirim

