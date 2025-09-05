Cine Renovias leva cinema itinerante para Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, Mogi Mirim, Mogi Guaçu e Estiva Gerbi

Carreta adaptada oferece sessões gratuitas com filmes de sucesso e programação para escolas e comunidade

O projeto Cine Renovias 2025 chega ao interior paulista com uma estrutura itinerante que transforma praças e espaços públicos em salas de cinema. Entre os dias 8 e 23 de setembro, a carreta adaptada passará por Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, Mogi Mirim, Mogi Guaçu e Estiva Gerbi, oferecendo sessões gratuitas para estudantes e para toda a comunidade.

A sala itinerante tem capacidade para 77 pessoas por sessão e conta com climatização, poltronas, telão, pipoca e refrigerante, proporcionando conforto e a experiência completa do cinema. Durante o dia, alunos da rede pública participam de sessões educativas mediante agendamento. À noite, sempre às 18h30, as sessões são abertas ao público com grandes sucessos de bilheteria, como Besouro Azul e Divertida Mente 2.

O projeto é viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocinado pela Renovias e realizado pela NG Produções Culturais, com apoio da Cepar Cultural. Além do entretenimento, a iniciativa reforça o acesso democrático à cultura, estimulando vínculos comunitários e o contato com o audiovisual.

Programação regional do Cine Renovias 2025:

• Jaguariúna – 8 e 9 de setembro (Parque Santa Maria)

• Santo Antônio de Posse – 11 e 12 de setembro

• Mogi Mirim – 15 e 16 de setembro

• Mogi Guaçu – 18 e 19 de setembro

• Estiva Gerbi – 22 e 23 de setembro

Em todas as cidades, os ingressos são gratuitos e devem ser retirados na própria carreta, no dia da exibição, mediante disponibilidade. As sessões contam ainda com recursos de acessibilidade, como legendagem descritiva e janela de LIBRAS.

Sobre a Renovias

A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.