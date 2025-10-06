Cine Sicredi leva sessão gratuita de cinema a quatro cidades da região

Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Conchal e Engenheiro Coelho recebem exibições do projeto com pipoca e refrigerante grátis

O projeto Cine Sicredi chega a quatro cidades da região com sessões gratuitas de cinema ao ar livre. A iniciativa é promovida pelo Sicredi Dexis em parceria com a Icatu Coopera e leva cultura, lazer e diversão para a comunidade por meio da exibição da animação Lilo & Stitch.

As sessões acontecem em Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Conchal e Engenheiro Coelho, sempre em espaços públicos e com distribuição gratuita de pipoca e refrigerante para o público presente. As exibições são feitas em um telão inflável gigante, proporcionando uma experiência cinematográfica completa e acessível.

Confira as datas e locais das exibições:

Espírito Santo do Pinhal: 30 de outubro de 2025

Estiva Gerbi: 1 de novembro de 2025

Conchal: 4 de novembro de 2025

Engenheiro Coelho: 6 de novembro de 2025

O Cine Sicredi tem como objetivo fomentar a cultura nas comunidades em que a cooperativa atua, aproximando ainda mais os associados e a população local das ações sociais desenvolvidas pela instituição.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 9 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.900 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.