Vereador Fabiano Soares lidera debate e fortalece movimento pela causa animal em Holambra

Na noite desta terça-feira (20), a Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra promoveu um importante debate voltado à causa animal no município. A iniciativa foi conduzida pelo vereador Fabiano Soares e reuniu representantes da sociedade civil, integrantes do Poder Executivo, protetoras independentes e moradores interessados no tema.

O encontro teve como foco a discussão de políticas públicas voltadas ao bem-estar animal, adoção responsável, conscientização sobre maus-tratos, fiscalização e fortalecimento das ações já existentes no município.

Durante a reunião, foram apresentados dados e informações sobre iniciativas desenvolvidas pela Prefeitura em prol da causa animal. Segundo o vereador, apesar de ainda haver desafios e necessidade de avanços mais rápidos, Holambra já apresenta evolução significativa em comparação aos últimos anos.

Outro ponto destacado foi o trabalho desempenhado pelas protetoras independentes, reconhecidas durante o encontro pela atuação diária no resgate, acolhimento e cuidado de animais abandonados. Para Fabiano Soares, essas ações são fundamentais não apenas para a proteção animal, mas também para a saúde pública do município.

Após as apresentações, o debate foi aberto à participação popular, permitindo que moradores apresentassem sugestões, críticas e ideias para aprimorar as políticas públicas da área.

Como encaminhamento prático da reunião, o vereador também propôs a criação de uma comissão de trabalho voltada ao desenvolvimento de estratégias, estudos e propostas relacionadas à causa animal. A intenção é reunir representantes da sociedade, protetoras e poder público para transformar as discussões em ações concretas, projetos de lei e iniciativas efetivas para o município.

Segundo Fabiano Soares, este foi apenas o primeiro passo de um trabalho que pretende ampliar o diálogo e fortalecer a representatividade da causa animal em Holambra. “A reunião serviu para dar início a uma discussão mais ampla sobre políticas públicas, fiscalização e cobrança para que os projetos discutidos avancem e saiam do papel”, afirmou.

A expectativa é que novos encontros sejam realizados nos próximos meses, consolidando um espaço permanente de debate e construção coletiva em defesa da causa animal no município.