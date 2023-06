CINEMA DA PRAÇA

O Cinema na Praça, realizado pela Prefeitura de Engenheiro Coelho, aconteceu domingo (4), na Praça do Bairro Luiz Fávero, e foi um grande sucesso.

A molecada assistiu ao filme “SING – Quem Canta, seus Males Espanta”. O longa conta a história de Buster, um coala empolgado que decide criar uma competição de canto para aumentar os rendimentos de seu antigo teatro.

O filme foi exibido em um super telão para que as crianças tivessem a sensação de estar realmente dentro de uma sala de cinema. E como um bom filme pede um acompanhamento especial, a exibição também teve pipoca, para deixar a sessão ainda melhor.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Engenheiro Coelho, Dra. Ana Paula Sousa, prestigiou o evento e aproveitou para levar seu filho para assistir ao filme.

“Quero parabenizar a organização do Cinema na Praça porque está tudo muito lindo, a sensação que a gente tem é que realmente estamos em uma sala de cinema. As crianças ficaram todas muito comportadas e atendas. Para nós, que trabalhamos na assistência social, é gratificante proporcionar essa experiência a elas”, disse Ana Paula.

Além da Dra. Ana Paula, o diretor da Assistência Social, Allan Bandeira, coordenador do Cinema na Praça, também esteve no evento.

O filme “Divertidamente” que seria exibido sábado, dia 3, foi transferido para o dia (11) às 18h.

“Divertidamente” é uma animação da Disney que aborda o tema da inteligência emocional de forma simples e didática. Ao tratar sobre emoções tão diretamente, se tornou uma referência no assunto, capaz de inspirar tanto famílias quanto educadores.

O “Cinema na Praça” é uma realização da Prefeitura de Engenheiro Coelho, sob a direção da Secretaria de Assistência Social, Criança Feliz, juntamente com o CRAS – Serviço de Convivência e Fortalecimento e Vínculo (SCFV), Fundo Social de Solidariedade e Secretaria de Esporte e Lazer.