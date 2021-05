Circuito das Águas Paulista lança clipe que reforça a união das Cidades do Consórcio no Turismo Regional

Campanha foi desenvolvida com intuito de demonstrar a união e a esperança na retomada turística do Circuito das Águas Paulista

Com o intuito de renovar a esperança na retomada turística no pós-pandemia, o Circuito das Águas Paulista desenvolveu, com a ajuda de artistas locais, um clipe com uma versão da música “A Paz”, do grupo Roupa Nova.

Com o tema “Recomeços Transformam”, o objetivo da campanha traz o ensejo da esperança de que, apesar das dificuldades e dos sorrisos escondidos com essa terrível pandemia, o Circuito das Águas Paulista se mantém forte e resiliente para voltar a receber com muito amor e segurança todos os turistas e, com isso, ser um verdadeiro símbolo de força quando a pandemia acabar.

Já nas primeiras horas de publicação nas redes sociais, o vídeo já mostrava um sucesso de engajamento, com centenas de curtidas, comentários e compartilhamentos da campanha.

O clipe pode ser conferido nas redes sociais do Circuito das Águas Paulista e no site oficial do consórcio www.circuitodasaguaspaulista.sp.gov.br.

O Consórcio – O Consórcio Intermunicipal para o desenvolvimento do Pólo Turístico do Circuito das Águas Paulista é uma consociação formada pelas cidades de Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro, que tem como objetivo o desenvolvimento em conjunto do pólo turístico regional no qual as cidades que o compõem estão inseridas. Atualmente, o Consórcio tem como sede a cidade de Monte Alegre do Sul, com seu Prefeito de Monte Alegre do Sul Edson Rodrigo de Oliveira Cunha como presidente.

