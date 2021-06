CIRCUITO DE CORRIDAS VIRTUAIS COMEÇA NESTA SEGUNDA-FEIRA, 14

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer promove a partir da próxima segunda-feira, dia 14 de junho, a primeira edição do Circuito Guaçuano de Corridas Virtuais, com inscrições gratuitas pelo site http://bit.ly/corridas-guacu. A iniciativa permitirá a atletas amadores e profissionais a opção por percursos de 5km, 10km e 21km. O objetivo do desafio, a ser disputado em três etapas até o final do ano, é estimular a prática esportiva ao ar livre, unindo virtualmente os corredores, sem aglomerações! Legal, né? Saiba mais em http://bit.ly/site-corridas!