Clara Carvalho foi escalada por Paulo Silva para formar a equipe de transição em Mogi Guaçu

A secretária de Saúde de Mogi Guaçu, Clara Alice Franco de Almeida Carvalho, pode assumir o comando da pasta da saúde em Mogi Mirim. Clara está na equipe de transição do prefeito de Mogi Mirim, Paulo de Oliveira e Silva (PDT).

Clara assumiu em 2013 a Secretaria de Saúde de Mogi Guaçu durante os dois governos Walter Caveanha, que termina em 31 de dezembro deste ano. Casada com o médico Dênis Carvalho, Clara é tida como uma profissional que obteve ótimos resultados gerindo os recursos do Município, do Estado e da União para a saúde de Mogi Guaçu.

O nome de Clara ainda não é confirmado pelo prefeito Paulo Silva, mas dá mostras de que a saúde será o grande desafio da futura administração de Mogi Mirim. Paulo Silva e a vice-prefeita Maria Alice Mostardinha são médicos e focaram na saúde e na geração de emprego durante a campanha eleitoral.

Além disso, formam a equipe de transição outros dois médicos, Antônio Carlos Guimarães e Carlos Eduardo Gzvitauski, que, coincidentemente, ocuparam cargo de diretor de Saúde durante a gestão Paulo Silva.

Vale lembrar que Paulo Silva é médico de carreira da Vigilância Sanitária de Mogi Guaçu, que é um dos setores chefiado por Clara. Ela foi escalada por Paulo Silva para integrar o governo de transição. É tida como profunda conhecedora do SUS (Sistema Único de Saúde), do Consórcio Intermunicipal de Saúde e tem trânsito nas esferas do Estado e da União no setor de saúde.