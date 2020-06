CLASROOM E ZOOM SÃO UTILIZADOS PARA AS AULAS ONLINES DA FEG

A Escola “Professor Cid Chiarelli”, mantida pela FEG (Fundação Educacional Guaçuana), está mantendo as aulas a distância por conta da pandemia de coronavírus.

A educação infantil está trabalhando com atividades entregues aos pais ou responsáveis a cada 15 dias, juntamente com um relatório para auxiliá-los a aplicar as atividades para as crianças. O 1° e 2° ano do ensino fundamental está usando o aplicativo Clasroom e Whatasapp para realizar as aulas.

Os alunos do 6° ao 9° ano estão usando o aplicativo Classrom, assim eles possuem acesso a links, vídeos e atividades online. O 9° ano possui aulas ao vivo com os professores pelo aplicativo zoom, e contam também com dois professores por dia para tirarem duvidas pelo Whatsapp.

O ensino médio está utilizando o sistema do SAE (Sistema de Apoio ao Ensino) para fazer atividades e assistir videoaulas, mas também está tendo aulas ao vivo pelo aplicativo zoom das 8h30 até 12h30.

Os alunos que possuem dificuldades ou limitações recebem um material adaptado de 15 em 15 dias com um relatório para auxiliar os responsáveis a aplicar as atividades, e os alunos sem acesso à internet também recebem um material impresso para retirada a cada 15 dias.

O Zoom e o Classroom estão disponíveis gratuitamente na loja de aplicativos do celular. Para tirar dúvidas sobre como utilizar o sistema, prazos de avaliações e mais informações, acesse feg.br ou ligue 3861-1915.