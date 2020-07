Clínica de idosos é interditada em Mogi Mirim

A Vigilância em Saúde interditou na tarde desta segunda-feira (20) uma ILPI (Instituição de Longa Permanência de Idosos). A medida é cautelar, ou seja, durará até que a clínica apresente o recurso e o plano de contingência de combate ao novo coronavírus (Covid-19). Não houve a aplicação de multa.

No total foram retirados 23 idosos da Hotelaria Laércia – localizada na zona Oeste do município. Todos realizaram exames de Covid-19, e 11 idosos foram diagnosticados com a doença, além de dois óbitos confirmados e três em investigação por estarem sob suspeita de contágio. Os demais idosos foram para residências de familiares e transferidos para outras clínicas.