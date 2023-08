Clube da Caminhada de Engenheiro Coelho Inicia suas Atividades

No próximo dia 16 de agosto, uma quarta-feira promete marcar o início de um projeto que visa unir saúde, lazer e convívio social para a população local. O “Clube da Caminhada”, uma iniciativa inédita na cidade de Engenheiro Coelho, abrirá suas portas para todas as idades, com um foco especial no público da terceira idade, convidando a comunidade a participar de uma caminhada revigorante e atividades físicas ao ar livre.

Com o intuito de promover um estilo de vida ativo e saudável, o Clube da Caminhada realizará encontros todas as quartas-feiras, oferecendo a oportunidade para os participantes desfrutarem de uma caminhada de 40 minutos em volta do Lago Municipal. O percurso não apenas proporciona um ambiente agradável e seguro, mas também oferece uma oportunidade para admirar a beleza local enquanto cuida da saúde física e mental.

Um dos principais atrativos do Clube da Caminhada é a inclusão de atividades nos aparelhos de ginástica espalhados pelo trajeto. Esses aparelhos oferecem uma chance única para exercícios variados, contribuindo para um treino completo e eficaz. A ideia é que os participantes possam não só caminhar, mas também praticar movimentos que estimulem diferentes grupos musculares, resultando em benefícios ampliados para a saúde.

O convite é aberto a todos os moradores de Engenheiro Coelho e região.

O início das atividades está marcado para o dia 16 de agosto, com encontros regulares às quartas-feiras, a partir das 17:30h.

Portanto, Engenheiro Coelho e seus moradores têm um novo motivo para celebrar: o Clube da Caminhada é muito mais do que uma simples atividade física. É um convite para cuidar do corpo e da mente, fortalecer laços comunitários e desfrutar das belezas naturais da cidade, enquanto se empenha em alcançar um estilo de vida ativo e saudável.