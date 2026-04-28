Clube de Empresários impulsiona networking e crescimento em Mogi Mirim e região

Iniciativa promove conexões estratégicas, mentorias e encontros que ampliam oportunidades para empresários

O Clube de Empresários de Mogi Mirim vem se consolidando como um importante espaço de conexão e desenvolvimento para o setor empresarial local e regional. Desde 2018, a iniciativa atua promovendo o relacionamento entre empresários, estimulando a troca de experiências e a geração de novas oportunidades de negócios em diversas cidades do país.

Sob a liderança de Tânia Santana, o núcleo de Mogi Mirim reúne empresários em encontros estratégicos, rodadas de negócios e mentorias, criando um ambiente colaborativo voltado ao crescimento sustentável e ao fortalecimento do posicionamento no mercado.

A proposta do Clube acompanha o perfil do empreendedor moderno, que busca mais do que networking tradicional, valorizando o pertencimento, a troca qualificada e o acesso a estratégias que contribuam para resultados consistentes.

Como parte das ações, será realizado no dia 12 de maio de 2026 o OCTO, evento voltado a empresários interessados em ampliar conexões, fortalecer sua atuação no mercado e acessar novas oportunidades por meio do networking estratégico.

SERVIÇO

Evento: OCTO

Data: 12 de maio de 2026

Horário: 19h

Local: Villa Mogi Restaurante, em Mogi Mirim

Mais informações: (19) 97419-3595

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