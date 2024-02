Clube Recreativo Vale Verde está promovendo seu tradicional “Torneio de Futebol Amador”

Contando com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pedreira, o tradicional “Torneio de Futebol” do Clube Recreativo Vale Verde teve início no último final de semana contando com a participação de 20 equipes e jogos eliminatórios com duração de 40 minutos.

Os resultados da 1ª Rodada foram os seguintes: Tangamandapio 1×0 Metralhas; Banquinho 1×0 Nacional; União entre Amigos 1×0 Coração de Mãe A; Guerreiros da Fé 1×0 Vale Verde A; Lesterror 1×1 Portuguesa, vitória da equipe Lesterror nos pênaltis; Churrasco 0x0 Redblues, vitória da equipe Churrasco nos pênaltis; Arsenal 3×1 Daólio; Sem Talento 5×0 Vale Verde B

A rodada prossegue com os seguintes jogos neste final de semana, sendo no sábado, 24 de fevereiro, às 14 horas – Vila Cáu x Jardim Marajoara; 14h40 – Coração de Mãe (B) x HARDS; 15h20 – Tangamandapio x Banquinho; 16 horas – Entre Amigos x Guerreiros da Fé.

No domingo, 25 de fevereiro, estarão em campo, às 9 horas – Lesterror x Churrasco; 9h40 – Arsenal x Sem Talento; 10h20 – Vencedor do jogo 9 contra o ganhador do jogo 10; 11 horas – Vencedor do jogo 11 x Vencedor do jogo 12.

O Clube Recreativo Vale Verde está localizado na Rua Luiz Gonzaga Alvarenga, nº 199, no bairro Vale Verde I.