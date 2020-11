CNA Jaguariúna tem promoção com material didático grátis, além de brindes e matrículas online

O CNA Ensino de Línguas, uma das maiores redes de idiomas do Brasil, lançou uma promoção exclusiva para quem deseja estudar e aprender uma segunda língua como o inglês, uma das mais faladas em todo o mundo. A tão aguardada promoção Red Week CNA chegou, e com uma vantagem: o material didático é grátis.

“Faça sua matrícula online pelo site: http://bit.ly/cnajaguar e garanta seu material didático totalmente gratuito. Lembrando que é uma promoção válida somente para novos alunos que efetuarem a matrícula entre os dias 16 e 30 de novembro de 2020”, explica o diretor do CNA Jaguariúna, Fernando Azevedo, que avisa que mais informações podem ser obtidas no telefone: (19) 3837-1322.

O diretor ainda informa que, “para tornar a vida de todos mais fácil e ágil, em nossos processos de novas matrículas e rematrículas, estamos usando o expediente de contratos com assinatura eletrônica, através da plataforma CONTRAKTOR, o que é perfeitamente aceitável do ponto de vista legal e já praticado por muitas empresas. Não há a necessidade de alunos ou responsáveis virem ao CNA para assinatura do contrato, pois irão recebê-lo por e-mail (importante deixar o e-mail correto cadastrado na escola) e basta dar ‘ok’ que o contrato retornará ao CNA, já validado. O contratante também poderá ter uma cópia do contrato, basta baixar em seu computador. ”

E para aqueles que necessitam de mais informações sobre os cursos e metodologia, o CNA Jaguariúna oferece o “Experimenta CNA”, que oferece ao futuro aluno a possibilidade de participar de uma aula gratuita e sem compromisso, “ou se preferir, pode receber informações sobre as questões pedagógicas e comerciais com a nossa consultoria de vendas. Para isso, é necessário apenas agendar horário previamente”, ressalta Silvia Azevedo, diretora do CNA Jaguariúna.

“Ou seja, no atual momento de pandemia oferecemos alternativas aos nossos alunos para que mantenham seus estudos sem abrir mão da segurança e conforto”, acrescenta.

Quer mais? CNA LIVE CLASS!

Na impossibilidade de conduzir as aulas presenciais, o CNA Jaguariúna passou a atender os alunos de forma remota. As aulas passaram a ser ao vivo, através da plataforma Zoom, e mantendo as características do curso presencial. Os alunos do CNA deram continuidade a seus estudos com a mesma carga horária, professores, provas, atividades de conversação e todos os componentes do curso, de forma segura e no conforto de suas casas.

“O sucesso desse novo jeito de ensinar deu tão certo que muitos dos nossos alunos já optaram por permanecer estudando dessa forma em 2021. E nós do CNA, reconhecendo essa demanda do mercado, ampliamos a oferta de cursos e horários do CNA Live Class. Em parceria com escolas próprias do franqueador, ampliamos a oferta de horários de cursos (para alunos acima de 13 anos) para o próximo semestre. Com aulas, inclusive, aos sábados no período da tarde e aos domingos”, informa Silvia.

E para a criançada… Álbum de Figurinhas Disney! Exclusividade CNA. Os alunos do CNA Jaguariúna de até 8 anos recebem álbum de figurinhas. A quantidade é limitada. Para quem já é aluno do CNA Jaguariúna é só renovar o contrato e garantir o seu álbum. Para os alunos das demais faixas etárias haverá sorteio de muitos brindes como mochilas, headphones, fones sem fio, entre outros.

O CNA Jaguariúna está em atividade há 11 anos e é uma das mais premiadas escolas da rede CNA, tendo sido escolhida pelo franqueador, CNA Nacional, como a melhor escola da rede no interior do estado de São Paulo em outubro de 2019.

SERVIÇO

CNA Jaguariúna

Rua Amapá, 23, Galeria Ramos – Jaguariúna/SP

Telefone: (19) 3837 1322

E-mail: jaguariúna@cna.com.br

www.cna.com.br/jaguariuna