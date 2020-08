Colaboradores da Penha recebem orientações sobre a nova faixa elevada para pedestres

Na manhã desta terça-feira, 04, os colaboradores do grupo Penha receberam orientações para reforço no combate do coronavírus e utilização adequada da nova faixa elevada instalada pela Prefeitura em frente à entrada principal da empresa.

O Supervisor de Segurança de Medicina do Trabalho José Roberto Alves Muniz reforçou com os funcionários a importância do uso correto dos EPI’s e da travessia elevada e informou ainda que a intenção é executar um recuo no estacionamento de carros e novo acesso para entrada e saída de funcionários, tendo como objetivo a proteção dos trabalhadores. “A segurança dos colaboradores está em primeiro lugar. E já houve uma redução de velocidade dos veículos” afirmou.

O boletim direcionado aos colaboradores da empresa é feito uma vez por semana e em todos os turnos. Tem como principal objetivo manter toda a equipe informada sobre o panorama da doença na cidade e também para trazer notícias e orientações importantes.