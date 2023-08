Colégio Anglo prestigia Solenidade de Apresentação dos JEMPE 2023

Em um evento marcante que enfatiza a importância da educação, da competição saudável e da coesão social, o Colégio Anglo de Pedreira participou com entusiasmo da segunda solenidade de apresentação dos “Jogos Estudantis de Pedreira” (JEMPE) 2023. A cerimônia, organizada pela Administração Municipal por meio de suas Secretarias de Educação, Esportes e Lazer, e de Cultura e Economia Criativa, testemunhou o compromisso coletivo de enriquecer a experiência educacional dos jovens através do Esporte e da Cultura.

A segunda instituição de ensino a prestigiar a solene ocasião, o Colégio Anglo, demonstrou seu apoio inequívoco aos valores que os JEMPE promove. Educadores, alunos, coordenadores e diretores se reuniram para celebrar não apenas a competição saudável, mas também a amizade, a colaboração e o respeito mútuo que são fomentados através dessas atividades. O evento, realizado no último dia 18, contou ainda com a presença de renomados membros da comunidade local e autoridades municipais.

Dentre os ilustres convidados presentes, destacam-se o diretor do Colégio Anglo, Gustavo Miranda, o Secretário de Cultura e Economia Criativa João Paulo Nascimento, o Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato e a Comissão Organizadora, composta pelos membros Sr. Carlos Ângelo Panini, Sra. Egle Silmara Nery Olivari, Sra. Ana Maria Cartarozzi Ferrari e Sr. Jedson Panegassi.

Gustavo Miranda, diretor do Colégio Anglo de Pedreira, expressou a honra de sua instituição em fazer parte desse evento inspirador. “É emocionante ver nossos alunos engajados nesse ambiente que estimula tanto a competitividade saudável quanto o companheirismo. Estamos orgulhosos em participar dessa celebração da educação e dos valores fundamentais que moldam nossas crianças para um futuro brilhante, além de recordar o processo dos JEMP no passado, momento tão importante para nossa cidade”, ressaltou.

Em uma ocasião marcante durante a solenidade, foram oficialmente apresentados os símbolos dos JEMPE 2023: a icônica “Tocha”, a mesma que brilhou há três décadas, e o amigável coelho, o mascote que personifica o espírito de unidade e diversão.

O Prefeito Fábio Polidoro, figura central na solenidade, compartilhou sua visão sobre os JEMPE. “Estamos revivendo com entusiasmo esse projeto extraordinário, trazendo de volta a energia que o caracteriza. As visitas às escolas para apresentar o projeto acontecem semanalmente, e é com imensa alegria que nos aproximamos dos educandários e interagimos com nossos estudantes, as crianças e jovens que serão participantes dos JEMPE. As escolas já estão se empenhando internamente para preparar seus alunos, e a satisfação em reacender o espírito do esporte é genuína e compartilhada por todos nós”, concluiu.

Nos JEMPE 2023, serão disputadas as modalidades coletivas de Vôlei, Basquete, Futebol e Handebol, bem como as modalidades individuais de Natação, Atletismo, Damas, Xadrez e Tênis de Mesa. A solenidade de abertura está agendada para o dia 03 de outubro, uma data que coincide com as festividades dos 127 anos de Emancipação Política Administrativa de Pedreira. O encerramento destes jogos empolgantes, seguido pela aguardada premiação dos talentosos atletas, acontecerá em 10 de novembro de 2023.