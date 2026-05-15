Colisão entre motocicletas deixa homem ferido na estrada entre Jaguariúna e Santo Antônio de Posse

Acidente aconteceu na noite desta quinta-feira próximo à entrada do bairro Floresta; vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital

Duas motocicletas se envolveram em um acidente na noite desta quinta-feira (14), na estrada que liga Jaguariúna a Santo Antônio de Posse, próximo à entrada do bairro Floresta.

Segundo informações da Guarda Municipal, uma das motocicletas seguia no sentido bairro Ana Helena quando o condutor teria realizado uma ultrapassagem em local proibido. Durante a manobra, houve colisão contra outra moto que atravessava a rodovia.

Com o impacto, o motociclista atingido sofreu ferimentos na boca, costela e perna. A vítima foi socorrida por uma equipe de ambulância e encaminhada ao hospital para atendimento médico.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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foto Roberto Torecillas