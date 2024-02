Com 50 casos confirmados, Saúde de Holambra intensifica ações de combate à Dengue

O Departamento Municipal de Saúde de Holambra intensificou a partir desta segunda-feira, 19 de fevereiro, as ações para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como a Dengue. Além das atividades preventivas e de conscientização que ocorrem rotineiramente, como visitas nas residências para monitoramento, coleta e reconhecimento de larvas; atividades em unidades escolares; e mutirão e entrega de material informativo, os servidores realizam agora ações direcionadas em áreas onde são registrados casos da doença.

“Primeiro os agentes vão até a residência onde há um caso confirmado para reconhecer um possível foco e orientar os moradores. No dia seguinte há uma ação de bloqueio e controle de criadouros em 150 metros no entorno da casa”, explicou a médica veterinária da Vigilância Ambiental de Holambra, Angela Varella Katz. “No terceiro dia é feita, nesses locais, uma nebulização, que é a aplicação de inseticida para matar os mosquitos adultos e possivelmente infectados com o vírus da dengue”.

Desde 20 de janeiro, a cidade realiza mutirões de combate ao mosquito todo sábado. A mobilização conta com agentes que fazem visitas às residências. O trabalho consiste na retirada de possíveis criadouros, orientações ao morador e entrega de material informativo.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica da cidade, Holambra confirmou este ano, até agora, 50 casos de dengue. No ano passado inteiro foram 17 – com uma morte. Entre os bairros mais atingidos estão o Jardim Morada das Flores, Parque dos Ipês, Jardim das Tulipas, Imigrantes e Centro. Uma situação que reforça a necessidade da prevenção para evitar a doença.

Para o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias, é fundamental o trabalho em conjunto entre Prefeitura e população. “Pedimos para que a população abra as casas para os agentes”, explicou. “Também é necessário que os cuidados para evitar a proliferação do mosquito sejam tomados de maneira frequente, independentemente da estação do ano, evitando o acúmulo de água parada e monitorando sempre o jardim e o quintal. Cada um deve cuidar do seu jardim, do seu quintal, para evitar os criadouros”.

No Portal do Governo, em www.holambra.sp.gov.br, é possível que a população contribua denunciando possíveis criadouros por meio da Ouvidoria. O telefone da Vigilância Ambiental é o (19) 3802-7978. Em caso de suspeita de Dengue, a orientação é procurar a unidade de saúde o mais rápido possível.

Como combater o mosquito:

– Vedar caixas d´água

– Não manter água parada em calhas ou outros recipientes

– Evitar o acúmulo de lixo e manter lixeiras fechadas

– Trocar por areia a água dos pratos de flores e de plantas

– Lavar e esfregar vasilhames e potes de animais domésticos pelo menos uma vez por semana

Sintomas da Dengue:

– Febre alta

– Dor de cabeça

– Dor atrás dos olhos

– Dor nos ossos e articulações

– Manchas vermelhas no corpo