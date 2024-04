Com aumento de casos na RMC, ‘Hub da Dengue’ é criado em Jaguariúna para monitorar pacientes

Núcleo instalado no campus da UniFAJ já atendeu 396 moradores com diagnóstico da doença apenas na primeira semana

Com 396 atendimentos na primeira semana, teve início em Jaguariúna os trabalhos do Núcleo de Telemedicina para Monitoramento da Dengue (Hub da Dengue), iniciativa dedicada ao controle e observação de pacientes suspeitos de terem dengue, reduzindo os riscos de saúde e assegurando o cuidado médico adequado.

Jaguariúna já registrou 3.882 casos da doença e uma morte. Porém, os números da doença na Região Metropolitana de Campinas (RMC) não param de crescer. Já são 14 óbitos e 61.791 casos positivos para a doença.

De acordo com o médico e coordenador do curso de Medicina do Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ), Dr. André Lemos, a equipe instalada no Hub da Dengue dentro da UniFAJ é responsável por monitorar os sintomas dos pacientes, fornecer as orientações sobre autocuidado, e alertar as áreas de atenção básica ou os serviços de urgência e emergência da saúde do município de Jaguariúna, em caso de complicações. O trabalho é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a UniFAJ.

Essa central de monitoramento conta com um núcleo multidisciplinar formado profissionais de saúde e por estudantes das áreas de Medicina, Enfermagem, Técnico em Enfermagem e Farmácia.

O teleatendimento funciona da seguinte forma: o paciente que chega a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) com suspeita de dengue, passa a ser monitorado pelo Núcleo. Por 5 dias, essa pessoa recebe atendimento por telemedicina. Durante as chamadas, são avaliados sintomas críticos e a presença de sinais de alarme, como sangramentos, vômitos persistentes e dor abdominal intensa. Caso haja qualquer um desses sintomas, os pacientes são orientados a procurar o serviço de saúde. Todos os dados são compartilhados entre o Hub de Dengue e o serviço de saúde municipal, o que garante agilidade e assertividade no tratamento.

“O desenvolvimento deste núcleo representa uma excelente oportunidade para os estudantes ganharem experiência prática em telemedicina e contribuírem para a luta contra a dengue na cidade. O projeto também destaca a importância da colaboração interprofissional na área da saúde, com estudantes de diferentes áreas trabalhando juntos para fornecer um cuidado abrangente aos pacientes”, destacou o médico André Lemos.

A implementação deste núcleo de telemedicina é um avanço inovador no controle dos casos de dengue. “Estamos confiantes de que esta iniciativa terá um impacto positivo na comunidade e contribuirá para a detecção precoce e tratamento de casos de dengue. Estamos orgulhosos de fazer parte deste projeto e de apoiar o desenvolvimento de soluções inovadoras na área da saúde”, salientou o coordenador de Medicina da UniFAJ.

Para a secretária municipal de Saúde de Jaguariúna,

Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, acompanhar o paciente na recuperação da doença e evitar novas mortes é o foco principal do hub.

“Estamos promovendo uma tripla checagem dos pacientes. Dessa forma, a pessoa chega à UPA 24h passa por atendimento e tem uma suspeita diagnosticada. Ela é encaminhada a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência, onde é realizada coleta de exame e acompanhamento. Ela vai para casa e segue sendo monitorada por cinco dias pelo hub. Enfim, estamos atuando no preventivo, mas também na questão assistencial.”

Sobre o Grupo UniEduK

Há 25 anos no mercado, o Grupo UniEduK, é composto pelo Centro Universitário de Jaguariúna – UniFAJ, Centro Universitário Max Planck – UniMAX e Faculdade de Agronegócios de Holambra – FAAGROH, instituições reconhecidas com nota máxima (5) pelo MEC em corpo docente, infraestrutura e Projeto Pedagógico do Curso (PPC). Com a missão de promover a educação socialmente responsável, com alto grau de qualidade, propiciando o desenvolvimento dos projetos de vida dos alunos, o Grupo UniEduK tem como foco transformar o futuro das pessoas, na prática. Para tanto, dispõe de moderna infraestrutura em 9 campis, equipados com Hospital Veterinário, Interclínicas e Centro Clínico de Especialidades Médicas. Tendo como mote fornecer uma educação de qualidade e prática que empregue pessoas, o Grupo UniEduK não mede esforços para investir em inovação, pessoas, infraestrutura e tecnologias que façam a diferença na formação profissional.

Para isso, a instituição de ensino conta com o Modelo de Ensino Educar, que utiliza de metodologias ativas, onde o aluno é o protagonista de sua jornada de aprendizagem e com certificações intermediárias para aumentar as chances de conquistar uma vaga no mercado de trabalho. São diversos cursos nas áreas de Saúde, Humanas, Exatas, Tecnologia e Agronegócio nas modalidades presencial e a distância, entre outras opções de pós-graduação, MBA, extensão e especialização. Todos os cursos presenciais possuem no mínimo 50% de aulas práticas desde o início, corpo docente altamente qualificado e infraestrutura moderna, com salas de aulas e laboratórios equipados de acordo com as necessidades do mercado de trabalho.