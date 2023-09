Com chegada das chuvas, pecuaristas devem estar atentos ao arame dos pastos para rotação de pastagens

Apesar de El Niño afetar o clima do Brasil, a previsão para a primavera é de chuvas intensas em diversas regiões. De acordo com Flávia Silva, analista de mercado da Belgo Arames, esse momento requer cuidados com a pastagem para ter oferta de forragem aos bovinos. “Um dos manejos mais utilizados nesse período do ano é a rotação de pastagens, muito comum em propriedades de pecuária intensiva que investem nos tratos culturais da forrageira com o objetivo de maximizar a produção da área. Escolher uma forrageira adequada para a área, roçar antes do período das águas se iniciar, fazer calagem e adubação de acordo comas exigências nutricionais da planta, e fazer a manutenção das cercas é essencial para obter sucesso com a prática”, recomenda.

No pastejo rotacionado, o pecuarista divide com cercas – principalmente elétricas – a área total em várias partes menores, chamadas de “piquetes”, nas quais os bovinos se alternam entre uma área e outra. Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), dentre as vantagens da rotação de pastagens estão a melhoria da nutrição dos bovinos, o maior controle das metas do manejo e o melhor aproveitamento da forragem produzida.

Flávia acrescenta que nesses períodos de chuvas os pecuaristas devem respeitar as características fisiológicas das plantas para obter equilíbrio entre o solo, a planta e o animal. “Neste sistema, temos o período de ocupação (PO) e o período de descanso (PD) do piquete. Durante o PD, o cercamento deve ser eficiente, impedindo a entrada dos animais. Assim, no PO, a oferta de forragem será alta. A rotação de pastagens possibilita aumento da pressão e da eficiência do pastejo o que eleva os ganhos por área, quando em comparação com sistemas contínuos”, explica.

“Para que a rotação funcione como o esperado, os pecuaristas precisam ter cercas de boa qualidade. É preciso ficar atento ao arame utilizado, pois o rompimento e a oxidação diminuem a eficiência das cercas e podem interromper a corrente elétrica – ou até mesmo possibilitar a fuga de animais”, comenta a analista. “A Belgo oferece um pacote completo de soluções para as mais diferentes necessidades. São arames resistentes e de alta durabilidade, ideais para dar tranquilidade para os produtores.”

A Belgo Arames, referência no mercado brasileiro de arames, desenvolveu o arame Belgo Eletrix® para a fabricação de cercas elétricas. Ele tem camada pesada de zinco, dura três vezes mais que outros arames convencionais, reduzindo os custos de manutenção e implantação das cercas, além de ter boa condutibilidade é resistente a corrosões causadas pelas chuvas. “Esse arame foi pensado para o pecuarista que quer dar poucas manutenções na cerca. Sua maior vantagem é a galvanização pesada que atrasa a oxidação e permite uma boa condução da eletricidade”, finaliza Flávia Silva.

Sobre a Belgo Arames

A Belgo Arames é líder brasileira na transformação de arames de aço desde sua criação, fruto da parceria estratégica no Brasil entre a ArcelorMittal e a Bekaert. A empresa atua nos segmentos de Agronegócios, Cercamentos, Construção Civil, Automotivo, Solda, Aplicações Especiais e Indústria Petrolífera, oferecendo um mix de produtos e serviços que atendem com tecnologia de ponta, confiabilidade e qualidade aos mais diversos perfis de clientes. A empresa possui plantas em Minas Gerais, nas cidades de Contagem, Sabará, Itaúna e Vespasiano; em São Paulo, nas cidades de Osasco e Sumaré e na Bahia, em Feira de Santana. Saiba mais em belgo.com.br.

—