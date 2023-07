Com estrutura ampliada, 2° Itapira Parque Rock repete sucesso e reúne milhares de pessoas

Com estimativa de participação de 15 mil pessoas em três dias, o 2° Itapira Parque Rock teve avaliação muito positiva do público e dos organizadores. A programação teve início na sexta-feira e terminou no domingo à noite com uma apresentação memorável de Humberto Gessinger que levou uma verdadeira multidão ao Parque Juca Mulato.

“Superou todas as nossas expectativas e recebemos muitos elogios ao longo do evento. Nessa segunda edição conseguimos ampliar a estrutura e as apresentações foram todas de muito boa qualidade”, avaliou o secretário de Cultura e Turismo César Ricardo Lupinacci.

A presença de público foi maciça em todos os dias, mas os pontos mais altos da programação foram na sexta à noite com o retorno da banda Biquini ao município e na noite de encerramento, com o show do ex-vocalista do Engenheiros do Hawaii. “Superou e muito as nossas expectativas. Na nossa primeira edição apostamos em um evento para algumas pessoas e já tivemos uma surpresa muito agradável com o sucesso. E esse foi demais! Tivemos um crescimento muito grande e isso nos deixa uma responsabilidade muito grande para o terceiro. É uma inovação que a atual Administração trouxe e está todo mundo de parabéns por esse sucesso”, declarou o vice-prefeito Mário da Fonseca.

Uma das preocupações nos eventos promovidos pela Prefeitura é a segurança. E para garantir a tranquilidade dos participantes o efetivo da Guarda Civil Municipal esteve presente todos os dias junto com a Defesa Civil e Polícia Militar. Além disso, uma equipe de seguranças particulares também foi contratada como reforço. “É uma alegria e um prazer muito grande poder organizar um evento dessa grandeza e poder ver o público se divertindo e sem nenhuma intercorrência. A segurança é sempre uma das nossas preocupações e ficamos muito felizes de encerrar essa edição sem nenhum problema”, destacou o prefeito Toninho Bellini. Ele também destacou a apresentação de alto nível das bandas locais e da região e agradeceu a todos os envolvidos na organização. “É uma união de esforços, resultado de um excelente trabalho de equipe que envolveu várias secretarias”, elogiou.

Outro ponto positivo destacado pelos participantes foi a variedade da Praça de Alimentação que foi instalada na Avenida dos Biris. Além disso, a Comissão organizadora destinou um espaço exclusivo para estacionamento de motocicletas, facilitando o acesso de ainda mais pessoas ao evento.

Com a terceira edição já confirmada para 2024, o secretário de Cultura já adiantou que a estrutura de dois palcos será mantida e o público pode esperar por novidades. “Já temos muita coisa prevista e que em breve iremos divulgar”, avisou.