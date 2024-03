Com fábrica em Jaguariúna, Takeda Brasil implementa projeto dedicado à felicidade corporativa

Operação local é pioneira no tema entre as 80 afiliadas da

biofarmacêutica distribuídas pelo mundo

Em um esforço contínuo para promover o bem-estar aos seus

funcionários, a Takeda avança na implantação do seu projeto de

felicidade corporativa chamado Joy@Work, que significa “alegria no

trabalho” em inglês. A iniciativa da Takeda Brasil tem o objetivo de

proporcionar um ambiente corporativo mais saudável e acolhedor, com

potencial para se tornar modelo global entre as 80 operações da

biofarmacêutica. Além de estar entre as primeiras empresas no país a

implementar esse tipo de programa.

Bem-estar e felicidade no trabalho são conceitos que sempre foram

valorizados e vivenciados por todos na empresa, seja por meio de

programas de RH ou da conduta do olhar legítimo e de escuta ativa. Um

exemplo é o modelo de trabalho atual, que passou de três dias por

semana presenciais para oito dias por mês, atendendo às necessidades

dos colaboradores.

“Esses preceitos atingiram novo patamar, e embora esteja sob a

liderança da área de RH o projeto é institucional, pois a felicidade

deve ocupar todos os espaços. As pessoas exercem diferentes papéis,

realizam atividades distintas e têm necessidades específicas. Acima de

tudo, são elas que dão vida à Takeda”, detalha Eliane Pereira,

diretora executiva de Recursos Humanos da Takeda Brasil.

O processo de implementação do Joy@Work começou em agosto de 2023

com a aplicação de uma pesquisa para avaliar o nível de felicidade e

satisfação dos nossos colaboradores, em parceria com a empresa Pin

People e em alinhamento com a Reconnect Happiness at Work,

consultoria especializada em felicidade no trabalho e liderança

positiva. “A Takeda atingiu 87% em satisfação. Ficamos muito felizes

com esse resultado, pois ele reflete o trabalho com foco no bem-estar do

time que realizamos há anos, ao mesmo tempo que foi o ponto de partida

de todo o projeto. Ou seja, como podemos evoluir ainda mais?”, avalia

Eliane.

A segunda fase foi composta por uma rodada de workshops, envolvendo 72

líderes da empresa. O objetivo foi trazer embasamento teórico e

científico, além da construção do time para co-criarem um plano de

ação sobre temas que envolvem a felicidade corporativa, como saúde

mental, liderança positiva, acolhimento, segurança psicológica, entre

outros, além do alinhamento de propósitos de acordo com a filosofia e

os objetivos da empresa.

A executiva conta que o projeto de felicidade corporativa está na fase

três, na qual os líderes da empresa enviam sugestões de melhorias que

serão avaliadas no início de 2024 para serem estruturadas e colocadas

em prática. “O Joy@Work se destaca como um marco importante na

busca contínua da Takeda pela excelência no desempenho de sua equipe e

em suas áreas de atuação. Fatores que contribuem para o

desenvolvimento de soluções inovadoras que transformam vidas no Brasil

e em qualquer lugar”, finaliza Eliane.

Sobre a Takeda

A Takeda está focada em criar uma saúde melhor para as pessoas e um

futuro melhor para o mundo. Nosso objetivo é descobrir e oferecer

tratamentos que transformem vidas em nossas principais áreas

terapêuticas e de negócios, incluindo gastrointestinal e inflamação,

doenças raras, terapias derivadas de plasma, neurociência, oncologia e

vacinas. Junto com nossos parceiros, visamos melhorar a experiência do

paciente e avançar uma nova Fronteira de opções de tratamento por

meio de nosso pipeline dinâmico e diverso. Como uma empresa

biofarmacêutica líder baseada em valores e orientada por Pesquisa e

Desenvolvimento (P&D) com sede no Japão, somos guiados por nosso

compromisso com os pacientes, nossas pessoas e o planeta. Nossos

funcionários em aproximadamente 80 Países e regiões são movidos por

nosso propósito e fundamentados nos valores que nos definem há mais de

dois séculos. Para mais informações, visite https://www.takeda.com