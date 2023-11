Com funcionamento até às 19h, salas de vacina estarão abertas para população às quintas-feiras

Algumas salas de vacina estarão abertas às quintas-feiras de novembro com doses para crianças, adultos e idosos; veja cronograma e unidades disponíveis

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Saúde, abrirá as portas das salas de vacinação para toda a população às quintas-feiras, a partir de 09 de novembro, em sistema de plantão. Alguns postos de saúde (PSFs) oferecerão aplicação de doses para todas as idades, das 17h às 19h.

Confira o cronograma:

Dias 09 e 16/11, das 17h às 19h: PSF Jardim Blumenau

Dias 09 e 30/11, das 17h às 19h: PSF Coração Criança

Dias 09, 16, 23 e 30/11, das 17h às 19h: PSFs Terezinha Vicensotti, São Vicente, Jardim do Lago e Sacilotto

Durante os plantões, essas salas de vacina específicas oferecerão doses de atualização de caderneta para crianças, adultos e idosos. Entre as vacinas disponíveis, destacam-se Gripe, Sarampo, HPV, Pólio, e outras.

NOVEMBRO AZUL E PLANTÃO NOS PSFs

Além disso, durante o mês de novembro, a Secretaria de Saúde oferecerá uma série de serviços ao público masculino, às quintas-feiras, até às 19h. A ação visa tornar o acesso aos atendimentos médicos mais conveniente para homens de todas as idades.

Os pacientes terão à disposição exame de Antígeno Prostático Específico (PSA), checagem de testes rápidos para HIV, Hepatite C, Hepatite B, Sífilis, aferição da pressão arterial e teste de glicemia capilar (dextro). Além disso, serão oferecidos serviços de vacinação.

Cronograma ações do Novembro Azul

Atendimentos estendidos até as 19h nos dias 09, 16, 23 e 30

Unidades: PSF Blumenau; USF Bom Jardim; USF Coração Criança; PSF Jardim do Lago; PSF Rural; PSF Sacilotto; USF São João dos Pinheiros; USF São Vicente; UBS Terezinha Vicensotti; e USF Trabalhadores/Ipês.

Palestras e orientações no dia 16 de novembro

Unidades: USF Coração Criança e USF Trabalhadores/Ipês

Os pacientes do PSF Laranjeiras poderão ser atendidos no USF Rural e UBS Terezinha Vicensotti. Já os pacientes do PSF Planalto poderão ser atendidos no USF São Vicente.