Com goleada, LA 12 conquista título inédito da 2ª divisão de Mogi Guaçu

O LA 12 goleou por 4 a 0 o Lanister e conquistou o título inédito do 26º Campeonato de Futebol da 2ª Divisão de Mogi Guaçu – Troféu José Aparecido Scarabello da Silva – Amendoim. A decisão aconteceu no Centro Esportivo Antonio Campano, no Jardim Bela Vista, no domingo, 15 de dezembro. Em 2025, as duas equipes estão classificadas para disputar o campeonato da 1ª Divisão de Futebol Amador de Mogi Guaçu.

Os gols do time campeão foram anotados por Adilson aos 11 minutos do primeiro tempo e por Bruno Lasarino aos 33 minutos. Já na segunda etapa, o placar foi ampliado aos 35 minutos com o jogador Pedro e, pouco depois, aos 38 minutos, Mateus fechou a goleada e sacramentou a conquista inédita da equipe.

O artilheiro da competição foi Daniel Rodrigues (12 gols), jogador do Vera Cruz. E o goleiro menos vazado foi Henry Fernando França Braglim (LA 12), que levou somente três gols.