Com grande largada, Vitor Baptista vence de novo na Stock Series em Santa Cruz do Sul

O fim de semana da Stock Series em Santa Cruz do Sul foi praticamente perfeito para Vitor Baptista. Ainda que o paulista de 24 anos não tenha ficado com a pole, sua jornada no interior gaúcho contemplou a conquista de duas vitórias e, de quebra, a volta à liderança do campeonato. O piloto da W2 ProGP pulou de sétimo para segundo na largada e, na volta seguinte, assumiu a liderança para não ser mais superado no fim da tarde deste domingo (25).

Zezinho Muggiati (W2 Racing) terminou na segunda colocação, a 4s406 do vencedor, enquanto o gaúcho Arthur Leist (Motortech) bem que tentou um lugar mais alto no pódio, mas cruzou a linha de chegada em terceiro, com meros 0s246 atrás do piloto paranaense.

Quem também batalhou até o fim por um lugar no pódio foi o competidor da casa. Nascido em Santa Cruz do Sul, Lucas Kohl (Motortech) pressionou o companheiro de equipe Leist, mas terminou mesmo em quarto, seguido pelo campeão de 2018 na categoria de acesso à Stock Car, Raphael Reis (W2 Racing). Outro gaúcho, Guilherme Backes — nascido em Porto Alegre — foi o melhor novato na prova.

“Foi um fim de semana perfeito. Ontem estávamos contentes com o segundo lugar, não satisfeitos 100%, e aconteceu o que aconteceu [revés com Arthur Leist na volta final], vencemos e assumimos a liderança do campeonato. E hoje viemos com uma estratégia de corrida não tão confiante porque sabíamos que a Motortech tinha pneus melhores que os nossos, mas fizemos uma largada muito boa e conseguimos vencer”, comentou Baptista.

12 pontos à frente — Vitor Baptista chegou a Santa Cruz do Sul com três pontos atrás do então líder do campeonato, Arthur Leist, e saiu com 12 de frente para o agora segundo colocado, Zezinho Muggiati. Vitor tem agora quatro vitórias e 286 tentos na tabela, contra 274 de Zezinho. Leist está 15 pontos atrás de Baptista, em terceiro, enquanto Raphael Reis e Lucas Kohl aparecem empatados com 197, mas Reis leva a melhor no critério de desempate por ter vencido uma corrida na temporada, no Velopark.

A Stock Series volta a acelerar para a sétima etapa do campeonato em Goiânia. A rodada dupla está marcada para os dias 22 e 23 de outubro.

Stock Series, temporada 2022, sexta etapa, Santa Cruz do Sul

Corrida 2, final (cinco primeiros):

1º – Vitor Baptista (W2 ProGP), 23 voltas em 32min08s908

2º – Zezinho Muggiati (W2 Racing), a 4s406

3º – Arthur Leist (Motortech), a 4s652

4º – Lucas Kohl (Motortech), a 5s626

5º – Raphael Reis (W2 Racing), a 10s953

Classificação do campeonato após seis etapas (12 corridas):

1º – Vitor Baptista, 286 pontos

2º – Zezinho Muggiati, 274

3º – Arthur Leist, 271

4º – Raphael Reis, 197

5º – Lucas Kohl, 197