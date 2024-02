Com infraestrutura moderna, Prefeitura inicia reformas dos campos de futebol em Artur Nogueira

Obras tiveram início nesta quinta-feira (15) e envolve uma série de melhorias nos campos do Itamaraty e do Estádio Municipal

Comprometida em proporcionar espaços esportivos modernos e de qualidade, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude, anuncia a reforma dos campos de futebol do Itamaraty e do Estádio Municipal Fábio Ferrari.

As obras, que tiveram início nesta quinta-feira (15), no Campo Itamaraty, visam aprimorar a infraestrutura esportiva da cidade, proporcionando melhores condições para a prática esportiva e lazer da população.

A restauração abrange uma série de melhorias, incluindo a troca completa do alambrado ao redor dos campos, instalação de novas telas, substituição das traves por modelos mexicanos mais modernos, renovação dos portões de entrada e a construção de uma nova cabine de transmissão no Estádio Municipal Fábio Ferrari, que é o principal campo esportivo do município.

O prefeito Lucas Sia (PSD) expressou apoio e comprometimento com o esporte local, ressaltando a importância de valorizar os talentos esportivos nogueirenses. Sia (PSD) destaca que os campos sediam campeonatos municipais tradicionais, portanto, a estrutura deve ser de excelência.

“Investir na infraestrutura esportiva de nossa cidade é investir no desenvolvimento e no bem-estar de nossa comunidade. Estamos empenhados em proporcionar espaços adequados para a prática esportiva, incentivando o talento e promovendo o lazer saudável para todos os nossos moradores”, declarou o prefeito.

O secretário de Esporte, Lazer & Juventude, Caio Rodrigues, destacou o valor do investimento, informando que o montante destinado à reforma dos campos Itamaraty e do Estádio Municipal Fábio Ferrari é de R$ 389.000,00, provenientes de recursos próprios da Prefeitura.

“Essa iniciativa reflete o compromisso da Administração Municipal com a promoção do esporte e do lazer como ferramentas essenciais para o desenvolvimento social e a melhoria da qualidade de vida da população. A Prefeitura segue empenhada em proporcionar espaços públicos de qualidade, incentivando a prática esportiva e o convívio comunitário”, pontou.

Rodrigues revela que outros espaços esportivos receberão melhorias ainda esse ano. “O objetivo é reformar quadras de bairro e praças do município. Garantindo que nossos jovens continuem tendo acesso ao esporte e lazer”, finalizou.

REFORMA DOS VESTIÁRIOS

Em 2023, os vestiários do Estádio Municipal Fábio Ferrari já haviam passado por uma reforma histórica. Os vestiários foram ampliados, assim como a área dedicada à equipe de arbitragem. Um espaço exclusivo para o almoxarifado foi construído, e o telhado do estádio foi totalmente substituído. Além disso, uma atenção especial foi dada às arquibancadas, que receberam novas pinturas e a restauração completa da iluminação.

A reestruturação não se limitou apenas ao aspecto físico. Uma nova identidade visual foi aplicada ao estádio, trazendo uma atmosfera vibrante e acolhedora aos atletas. As paredes dos vestiários foram adesivadas com elementos relacionados ao esporte, enquanto uma pintura personalizada ressalta as cores e símbolos do universo esportista.