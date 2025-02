Com inscrições encerradas, Hospital São Francisco de Mogi Guaçu realiza campanha de doação de sangue neste sábado (dia 8)

Ação terá dois dias de doações em fevereiro e recebeu 300 inscritos

O Hospital São Francisco de Mogi Guaçu (HSF) realizará neste sábado, dia 8, mais uma edição da Campanha de Doação de Sangue, que acontecerá das 9h às 15h, na recepção do setor de Oncologia do HSF. O endereço é Rua Inácio Franco Alves, nº 561, Parque Cidade Nova, em Mogi Guaçu. A meta de 300 inscritos para a campanha de fevereiro foi atingida em poucos dias e, para esse mês, as inscrições estão encerradas. Serão 100 doações neste sábado (dia 8); 100 em 15 de fevereiro e outras 100 pessoas estão na fila de espera.

“Estamos bastante felizes com o envolvimento de todos nesse ato de solidariedade e amor ao próximo. Durante todo o ano, serão realizadas novas campanhas que serão divulgadas e abertas a mais pessoas interessadas na doação”, explicou o gerente corporativo de Gestão Hospitalar do HSF, Fernando Oliveira dos Santos.

A triagem dos inscritos e a coleta das bolsas de sangue das pessoas aptas para a doação serão executadas pela equipe do Centro de Hematologia e Hemoterapia e voluntários. A demanda é pelos quatro tipos sanguíneos (A, B, AB e O).

“O objetivo da campanha é repor os estoques do banco de sangue. Não existe nada que substitua o sangue, por isso, ter as reservas abastecidas e disponíveis é essencial em diversas situações que necessitam de transfusão para salvar vidas”, ressaltam os organizadores da iniciativa no HSF.