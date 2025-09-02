Com menus a partir de R$ 54,90, 22ª Campinas Restaurant Week confirma mais de 30 restaurantes. Confira os participantes até o momento!
Foto: Entrada Ceviche do restaurante Sansa com Ají.
Divulgação: Salsa com Ají / Campinas Restaurant Week.
O principal festival gastronômico do Brasil acontece entre 12 de setembro e 12 de outubro e traz com três categorias de menu.
A Campinas Restaurant Week, principal festival gastronômico do Brasil, chega à sua 22ª edição e apresenta novos menus com entrada, prato principal e sobremesa a preços fixos que variam entre R$ 54,90 a R$ 109,00 nas três categorias do festival (tradicional, plus e premium). A 22ª edição resgata a essência das receitas de família e do toque de cada chef sob o tema “Uma Volta pela Itália”, que inspira a cultura da partilha e do estar ao redor da mesa.
Diante do objetivo de levar a experiência da boa gastronomia, a iniciativa reúne todas as etapas de uma refeição a preços atrativos, com menus autorais e de múltiplas identidades. “O festival estimula o contato com diferentes culturas, valoriza a cena culinária local e cria oportunidades para que mais pessoas descubram novos sabores e restaurantes, promovendo inclusão e diversidade à mesa”, explica o idealizador do evento, Fernando Reis.
Com casas de gastronomia italiana, brasileira, mexicana, japonesa, entre tantas outras, o festival já conta com mais de 30 restaurantes participantes com propostas que exploram pratos do tradicional ao autoral.
Gastronomia com propósito
Além de fomentar a gastronomia local, o festival mantém seu compromisso social, em que cada cliente pode acrescentar R$ 2 ao valor do menu para colaborar com a Casa Ronald McDonald Campinas, instituição que apoia crianças e adolescentes em tratamento oncológico. Estamos na segunda edição juntos e precisamos cada vez mais enriquecer esta brilhante atuação da instituição na região. Saiba mais em @casaronaldcampinas.
Torta de Maçã Vino! Jundiaí
Foto: Divulgação Vino! Jundiaí / Campinas Restaurant Week
Conheça os restaurantes já confirmados até o momento:
Menu Tradicional | Almoço R$ 54,90 | Jantar R$ 69,90:
Alvear, Applebee’s Cambuí, Boteco Vidottinho (Cambuí e Shopping Parque das Bandeiras), Mow Culinária Vegana, Queijos e Amigos.
Menu Plus| Almoço R$ 68,90 | Jantar R$ 89,90:
430 Gradi Cambuí, Arlindo’s Restaurante, Chef Antonello, Consagrado’s Brew Garden, Hulhah Cuisine, Outback Steakhouse (Campinas Shopping, Galleria Shopping, Iguatemi Campinas, Parque Dom Pedro Shopping, Shopping Parque das Bandeiras), Restaurante Origens – Radisson Red Campinas, Restaurante Quintal da Giffa, Rudras Kafé, Tratto Pizza e Bar, Vino! Jundiaí.
Menu Premium| Almoço R$ 89,00 | Jantar R$ 109,00:
Barbacoa Campinas, Bistrô La Palette, Cantina Fellini, Casa Belga, Hocca Iguatemi Campinas, Kanu, La Vinícola Wine Bar, Le Troquet, Macaxeira Campinas, Nextdoor, Ninetto Trattoria, Pecorino Iguatemi Campinas, Sansa Com Ají, Strog&Noff.
Sobre a Restaurant Week
Presente em mais de 20 cidades brasileiras, a Brasil Restaurant Week é, há 18 anos, um dos principais e mais aguardados festivais gastronômicos do país. Com o propósito de democratizar o acesso à boa gastronomia e valorizar o trabalho de chefs e restaurantes, o evento movimenta o setor em períodos estratégicos para contribuir para o fortalecimento da cadeia gastronômica. Durante o festival, restaurantes selecionados criam menus especiais com entrada, prato principal e sobremesa a preços fixos, sempre inspirados por um tema. Além de proporcionar experiências únicas ao público, a iniciativa estimula a inovação, a fidelização de clientes e o aumento de fluxo nas casas participantes, consolidando-se como uma plataforma de visibilidade e crescimento para o setor.