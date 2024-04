Com patrocínio da Renovias, Cia de Teatro Parafernália leva espetáculo gratuito para Mococa e Mogi Guaçu

Apresentações vão acontecer esta semana, em escolas públicas

A Cia de Teatro Parafernália está em sua 10ª temporada com o espetáculo Água à Vista. A apresentação teatral faz parte do projeto Água, Nosso Bem Mais Precioso, realizado através da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, do Governo Federal e patrocinado pela Renovias.

O espetáculo será realizado na Escola Carlos Lima Dias (Mococa), no dia 3 de abril, às 9h e às 14h30 e na Escola Cleide da Fonseca Ferreira, no bairro Itaqui (Mogi Guaçu), no dia 5 de abril, às 9h e às 13h30. Classificado como livre para todas as idades, o espetáculo promete entretenimento e reflexão.

“Acreditamos que a arte tem o poder de sensibilizar e mobilizar as pessoas. Que este espetáculo inspire reflexões e ações concretas em prol de um futuro mais sustentável para todos nós”, convidou a atriz, gestora cultural e coordenadora executiva da Cia. de Teatro Parafernália, Andréia Nunes.

Com patrocínio da Renovias, ao longo de 2024, a Cia Parafernália fará 40 apresentações pelo Estado de São Paulo, para cerca de 8.000 pessoas. “Com muito orgulho e, graças ao importante apoio da Renovias, chegamos ao 10° ano de um projeto tão bonito. É um espetáculo que, ao mesmo tempo entretém, faz rir e refletir sobre questões tão importantes como a preservação da água e do meio ambiente”, explica.

A HISTÓRIA – Água à Vista conta a história de dois cientistas e um aventureiro que viajam no tempo em busca de soluções para a crise hídrica na Terra. Presos em 2070, em um mundo devastado pela guerra e escassez de água, encontram em Moisés um guia celestial que os ajuda a buscar alternativas para salvar o planeta. O espetáculo, com texto de Viviane Casteliani e direção de Alexandre Souzah, apresenta reflexões sobre a importância da preservação ambiental e hídrica. Voltado para todas as idades, o projeto contribui para o cumprimento de oito dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Os espectadores receberão gratuitamente cartilhas educativas e adesivos do projeto para enriquecer a experiência.

Serviço

Local: Escola Carlos Lima Dias

Data: 3 de abril

Cidade: Mococa

Endereço: Praça Professor Oscar Lenhoardt, 50, Predio – Gatolândia, Mococa – SP

Horário: 9hr e 14h30

Local: Escola Cleide da Fonseca Ferreira

Data: 5 de abril

Cidade: Mogi Guaçu

Endereço: Itaqui, Mogi Guaçu – SP.

Horário: 9h e 13h30

Sobre a Renovias: A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 km. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo e Artesp.

Sobre a Cia de Teatro Parafernália: Com mais de 30 anos de experiência, a Cia de Teatro Parafernália é conhecida por suas produções teatrais que mesclam entretenimento e reflexão sobre questões sociais e ambientais. Com uma equipe talentosa e dedicada, a companhia busca utilizar a arte como ferramenta de transformação e conscientização. Com sede em Mogi Guaçu, realiza durante todo o ano apresentações teatrais gratuitas em quase todo Brasil.