COM RETORNO ÀS AULAS, PREFEITURA PROMOVE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIDORES

As aulas da rede municipal de ensino de Mogi Mirim recomeçam na próxima segunda-feira (29) e para receber os quase 8.500 alunos que frequentam as Emebs (Escola Municipal de Educação Básica) e Cempis (Centro Educacional Municipal de Primeira Infância), a Prefeitura de Mogi Mirim promove uma série de ações durante o mês de julho. Dentre essas ações, está a capacitação e atualização dos servidores, considerada ferramenta essencial na melhoria contínua do processo educacional.

Pelo calendário da Secretaria de Educação, o recesso escolar terminou na quarta-feira (24). Nesta quinta-feira (25), as equipes gestoras e de apoio se reuniram para iniciar o planejamento pedagógico do segundo semestre. A atividade também seá realizada nesta sexta-feira (26).

Já os colaboradores que atuam na Gerência de Alimentação Escolar do município estão passando por uma capacitação de aperfeiçoamento durante dois dias (quinta e sexta-feira) no Senac de Mogi Guaçu. O curso será realizado em quatro turmas, divididas em dois períodos: duas pela manhã e duas à tarde. Este evento de suma importância proporciona um ambiente propício para a socialização e aprofundamento dos conhecimentos técnicos necessários para a melhoria contínua dos serviços oferecidos na merenda escolar. Nesse sentido, a Secretaria de Educação reafirma seu compromisso com a qualificação contínua de seus profissionais, dentro do planejamento anual de desenvolvimento educacional.

A formação é conduzida aos cerca de 100 participantes, sob a supervisão direta da nutricionista responsável técnica da Secretaria de Educação, garantindo assim a qualidade e pertinência das informações compartilhadas durante o curso. Além disso, a parceria estreita entre a municipalidade e o Conselho de Alimentação Escolar foi fundamental neste processo, visto que o Conselho desempenha um papel ativo na promoção de práticas alimentares saudáveis e na fiscalização da aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar.

Os profissionais terão a oportunidade de não apenas adquirir novos conhecimentos, mas também de trocar experiências e estratégias com seus colegas, fortalecendo o trabalho em equipe e o alinhamento com as diretrizes educacionais e nutricionais vigentes.

A capacitação não apenas fortalece o compromisso da Secretaria de Educação com a excelência na prestação de serviços educacionais, mas também reforça o papel fundamental dos profissionais na promoção da saúde e bem-estar dos estudantes. Investimentos em capacitação são essenciais para o contínuo aprimoramento dos serviços públicos oferecidos à comunidade.