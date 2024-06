Com Simone Mendes, programa Sabadou com Virgínia bate recorde de audiência

atração teve média de 4.9 pontos no horário

Sucesso!

Neste último sábado, Simone Mendes se apresentou na atração do SBT – Sabadou com Virgínia.

Em um programa descontraído e repleto de musicais – Erro Gostoso, Dois Fugitivos, Beleza Ignorante e Dois Tristes – a sertaneja divertiu a plateia com suas histórias e, também, com uma ligação surpresa de Gusttavo Lima.

O sertanejo, aproveitou para anunciar que, em breve, vem feat entre os dois.

O sucesso do Sabadou foi tanto que, alcançou pico de 5.3 pontos no ibope, com média de 4.9.