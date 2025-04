Comandante do Exército Brasileiro visita Tiro de Guerra de Itapira

O comandante do Exército Brasileiro, general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, esteve em Itapira na manhã desta quinta-feira, 10 de abril, para uma visita técnica ao Tiro de Guerra 02-095. A vistoria teve como objetivo verificar as instalações e documentações da unidade, além de checar o conhecimento dos jovens atiradores que participam do período de instrução.

A comitiva militar foi recepcionada pelo prefeito Toninho Bellini, diretor do TG, pelo chefe da Instrução do TG, sargento Márcio Antônio Lawisch, além de demais autoridades do município e do Exército Brasileiro que atuam na região. Os atiradores também participaram da solenidade oficial.

“É uma grande honra para nós receber em nosso Tiro de Guerra o Comandante do Exército Brasileiro. Nós trabalhamos muito para instalação dessa unidade e o general Tomás foi fundamental para que pudéssemos estar aqui hoje, com a segunda turma em formação. É uma visita que ficará perpetuada na história da nossa cidade”, destacou o prefeito Toninho Bellini.

O general Tomás retribuiu a recepção e enfatizou a importância do trabalho realizado em Itapira. “Eu também me sinto honrado de estar aqui e é uma possibilidade de a gente prestigiar nosso Tiro de Guerra. São mais de 200 no Brasil inteiro. É uma escola de cidadania e civismo e, por esse período que esses jovens ficam aqui, temos a oportunidade de mostrar o que é o Exército Brasileiro. E a gente fica muito contente de ver essa parceria dando certo. A viabilização do Tiro de Guerra em Itapira é 100% do esforço da Prefeitura”, afirmou.

A atuação do general Tomás foi decisiva para a implantação do Tiro de Guerra em Itapira. Desde 2021, quando exercia a função de Comandante Militar do Sudeste, ele manteve contato com o prefeito Toninho Bellini – amigo de infância – e deu apoio direto aos trâmites necessários. Naquele mesmo ano, recebeu o título de Cidadão Itapirense em cerimônia realizada na Câmara Municipal.

A segunda turma de atiradores do TG 02-095 iniciou as instruções no dia 7 de março. A cerimônia oficial de matrícula aconteceu no dia 22, reunindo autoridades e familiares dos 50 jovens, com idades entre 18 e 21 anos. As atividades seguem até novembro, de segunda a sábado, das 6h às 8h, e incluem uma formação completa com instruções de armamento e tiro, marchas, exercícios físicos militares, camuflagem, primeiros socorros, prevenção e combate a incêndios, entre outros conteúdos ligados à formação militar e à cidadania.