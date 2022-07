Combate à fome: Stock Car e F4 Brasil aceleram por 10 toneladas de alimentos em Interlagos

Campanha de arrecadação trocará 1kg de alimento não perecível por desconto em ingresso para a principal etapa da temporada

Maior promotora do automobilismo nacional, a Vicar abriu as vendas de ingressos para um fim de semana de competição que também contará com uma campanha de solidariedade em Interlagos (SP), nos dias 30 e 31 de julho. Em parceria com a SKF do Brasil (fornecedor oficial de rolamentos da Stock Car Pro Series) e a Prefeitura Municipal de Cajamar, a Vicar lança nesta quinta-feira (7) uma ação de doação de alimentos com o objetivo de ajudar milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social e alimentar.

Por ser sediado na principal pista do país, o evento será também o mais importante do ano para a Stock Car. Já estão a venda os ingressos solidários de arquibancada com 50% de desconto mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. As trocas acontecerão na entrada do autódromo. Além da sétima etapa da Stock Car Pro Series, o fim de semana contará com a quinta rodada da Stock Series, segunda etapa do BRB Fórmula 4 Brasil Certificado pela FIA e a quarta etapa da Copa HB20.

A iniciativa acontece após divulgação, em 25 de maio, de pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) indicando que a quantidade de brasileiros que não tiveram recursos para alimentar a si próprios ou à família nos últimos 12 meses subiu de 30% em 2019 para 36% em 2021, atingindo novo recorde da série histórica iniciada em 2006.

A meta é a arrecadação de 10 toneladas de alimentos para beneficiar cerca de mil famílias que vivem nas comunidades carentes de Cajamar, cidade localizada na Região Metropolitana de São Paulo. O setor com ingresso solidário a venda é o da arquibancada descoberta, com acesso pelo Portão A, e valor de R$ 45,00 (já aplicado o desconto de 50%) e 1kg de alimento. A entrada é válida para sábado e domingo e oferece, além do local com vista para boa parte do circuito, área de convivência com praça de alimentação e food-trucks.

Como adquirir — Há ingressos a venda para as arquibancadas cobertas (Setor M) e descobertas, com disponibilidade de praça de alimentação. Para a arquibancada descoberta, o valor das entradas sem o desconto é de R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia entrada), com os ingressos válidos para sábado e domingo. Já para o setor M, com vista para os boxes e a reta principal de Interlagos, o valor é de R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia entrada). Para este setor, a entrada será pelos portões A e M.

A apresentação do comprovante de vacinação e o uso de máscara facial não são obrigatórios, porém estarão sujeitos ao decreto das autoridades sanitárias municipais e estaduais vigente no dia do evento. Será permitida a entrada de menores de idade de 5 a 17 anos, desde que acompanhados pelos pais ou responsável legal.

Mais detalhes sobre o protocolo sanitário e compra de ingressos estão na plataforma Sympla, disponível neste link. As entradas também podem ser adquiridas na bilheteria do autódromo — Avenida Senador Teotônio Vilela, 261, Interlagos, São Paulo —, nos dias 30 e 31 de julho, sendo sujeita a disponibilidade de ingressos no período.

Histórico de Interlagos — Interlagos é a pista que mais recebeu provas da Stock Car. Desde 1979, o traçado paulistano sediou 142 corridas da Pro Series. Lenda do esporte a motor brasileiro, o 12 vezes campeão Ingo Hoffmann é o recordista de vitórias da Stock Car em Interlagos, com 26 triunfos. Entre os pilotos em atividade, o pentacampeão Cacá Bueno e Thiago Camilo estão empatados com sete vitórias cada, enquanto o tricampeão Ricardo Maurício tem seis.

Classe de acesso à Stock Car Pro, a Stock Series acelera com um novo líder do campeonato, o paranaense Zezinho Muggiati (W2 Racing). E o BRB Fórmula 4 Brasil, a mais nova categoria do automobilismo nacional, realizará a segunda etapa da temporada e correrá oficialmente pela primeira vez em Interlagos. Com duas vitórias em três corridas, o brasiliense Pedro Clerot, de 15 anos, tornou-se o primeiro líder do campeonato, com 60 pontos, seguido por Ricardo Gracia (Full Time Sports) e Nicholas Monteiro (TMG Racing), com 37 e 30 tentos, respectivamente.