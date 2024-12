Polícia Recupera 42 Celulares Roubados de Loja da Vivo de Jaguariúna

Uma ação rápida e coordenada entre a Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária resultou na recuperação de 42 celulares roubados de uma loja da Vivo, localizada na área central de Jaguariúna.

O crime ocorreu quando três homens invadiram a loja, sendo que um deles estava armado. Após o roubo, os suspeitos fugiram em um veículo Hyundai HB20 branco. A Guarda Municipal foi acionada por uma testemunha, que relatou o ocorrido e forneceu informações iniciais sobre o caso.

Durante a operação, com o auxílio de imagens recebidas via WhatsApp, as equipes identificaram um Ford Fiesta branco com placas adulteradas, que possivelmente estava ligado ao crime. A Polícia Militar abordou o veículo próximo ao pedágio da SP-340. Dentro do veículo estava E., que inicialmente deu versões contraditórias, mas acabou confessando que foi contratada para transportar os suspeitos de São Paulo a Jaguariúna.

Além disso, a suspeita detalhou que sua função era aguardar o grupo em um ponto estratégico após o roubo. A ação conjunta entre as forças policiais permitiu a recuperação de todos os aparelhos roubados e a devolução à loja.

O caso segue em investigação para localizar os outros envolvidos no crime, reforçando o papel do trabalho integrado entre os agentes de segurança na resposta eficaz contra a criminalidade.