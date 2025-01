Combustível mais caro a partir de sábado

Foto:: Marcello Casal jr/Agência Brasil

Alta é reflexo do aumento do ICMS decidido no ano passado

A partir deste sábado, primeiro de fevereiro, o preço dos combustíveis aumenta em todo o Brasil. O motivo, o reajuste do ICMS. O imposto estadual incide sobre gasolina, etanol e diesel. A alíquota vai subir R$ 0,10 por litro para gasolina e etanol, totalizando R$ 1,47; e para o diesel o reajuste será de R$ 0,06, chegando a R$ 1,12 por litro. O reajuste foi aprovado pelos estados no ano passado e entra em vigor agora, pressionando os preços nos postos e no transporte de mercadorias.

O etanol já vinha registrando aumentos consecutivos e terá um impacto ainda maior. No acumulado de 2024, o combustível teve alta de 18,61%, e em dezembro atingiu uma média de R$ 4,27 por litro. Com o novo reajuste do ICMS, o valor pode subir ainda mais, tornando a comparação entre etanol e gasolina uma decisão essencial para os motoristas de carros flex.

Além do impacto direto no bolso dos motoristas, o aumento do diesel pode aumentar os custos do transporte de cargas, com reflexo no preço de alimentos e outros produtos essenciais. O Brasil é um pais majoritariamente rodoviário, e qualquer reajuste no diesel tem efeito em cadeia sobre a inflação. Especialistas alertam que a defasagem no preço dos combustíveis em relação ao mercado internacional pode levar a novos aumentos nos próximos meses.

Assim, motoristas e consumidores devem se preparar para um início de ano com preços mais altos nos postos e reflexos no custo de vida. O impacto exato do aumento vai depender das variações do mercado e da política de preços das distribuidoras, mas o reajuste do ICMS já coloca mais pressão sobre o bolso da população.

Reportagem, Katia Maia

Agência Voz