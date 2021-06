COMEÇA HOJE A TERCEIRA FASE DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE EM AMPARO

A terceira etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe começa hoje, 9 de junho, e vai até o dia 9 de julho em Amparo. Nessa fase, o público-alvo da vacinação são os integrantes das Forças Armadas, de segurança e de salvamento; pessoas com comorbidades, condições clínicas especiais ou com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário; trabalhadores portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade; e adolescentes em medidas socioeducativas.

A vacinação ocorre nas Unidades de Saúde da cidade. Para receber a imunização, o público convocado deve ligar na sua Unidade de Saúde de referência para agendar a vacinação. Esse agendamento tem o objetivo de evitar aglomerações e filas pela vacina.

Nas outras fases da vacinação, que tinham como público-alvo crianças de até 5 anos, gestantes, profissionais de saúde, professores e idosos, foram vacinadas 10.017 pessoas em Amparo.

A medida mais eficaz para prevenir a influenza grave e suas complicações é a vacinação. Como os vírus da gripe mudam constantemente, é necessário o desenvolvimento a cada ano de novas vacinas específicas para a cepa (tipo) do vírus que está circulando.

Pessoas que tomaram a primeira ou a segunda dose da vacina contra a Covid-19 devem esperar pelo menos 14 dias para tomar o imunizante contra a gripe. A vacina contra a Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B auxilia na identificação dos casos de Covid-19, uma vez que os sintomas das duas doenças são similares.