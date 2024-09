Começam as obras de reformas na UPA da Zona Leste

Desde a inauguração, em 2017, prédio da unidade não passava por melhorias em sua estrutura

Teve início nesta semana, as obras de reforma da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Zona Leste, um dos principais pilares da rede de atenção básica da Saúde de Mogi Mirim. Ao todo, a Prefeitura estará investindo mais de R$ 1,5 milhão no imóvel, inaugurado em 2017 e que desde então carecia de melhorias nas partes interna e externa do prédio situado às margens da Rodovia “Élzio Mariotoni” (Estrada Velha de Itapira).

O responsável técnico da UPA, o enfermeiro Clóvis Alexandre Barbosa Faria, disse que dentro de seis meses, as obras deverão ser entregues. Vale destacar que a reforma será feita dentro do espaço do prédio, sem usar o terreno do imóvel. Nesse período, a UPA terá uma nova sala de emergência, farmácia, assim como a sala de observação, com dois novos sanitários, além de mais ampla, arejada e iluminada, proporcionando mais conforto aos pacientes.

Clóvis também fez questão de citar a nova ala pediátrica que, após as reformas, passará a contar com dois leitos e um berço, além de um banheiro próprio e um consultório. “Também vamos pintar a UPA tanto internamente como externamente, além de realizar melhorias na recepção, como paredes de drywall para diminuir o calor”, observou Clóvis.

ATENDIMENTOS

Outras mudanças apontadas pelo responsável técnico da UPA são a mudança do posto de enfermagem, troca das calhas, a ampliação do laboratório de análises clínicas e do refeitório dos funcionários. “Tudo está sendo pensado em oferecer mais conforto ao paciente, agilizando o atendimento e também não esquecendo do bem-estar dos nossos colaboradores”, enfatizou o responsável técnico.

Também estão previstas melhorias nas partes elétricas, hidráulicas da UPA, substituição de algumas portas e janelas, dentre outras. Clóvis revelou que a construtora responsável pela reforma da UPA contratou até mesmo um engenheiro especializado em instalações hospitalares (engenheiro clínico) para que tudo corra conforme o planejado.

Na tarde de terça-feira (10), o gerente administrativo da Secretaria de Saúde, Pedro José Gonçalves, esteve visitando o local e elogiou as obras. “Está tudo sendo feito com extremo cuidado e profissionalismo”, acrescentou. A UPA da Zona Leste, desde janeiro de 2023, passou a ser gerida pela organização não governamental chamada Iafa (Instituto de Apoio à Família). Atualmente, ela atende uma média de 250 atendimentos diários, ou mais de 7 mil mogimirianos todos os meses. Porém, apesar desse movimento, o prédio carecia de melhorias.