Comemoração de 80 Anos de Maria Regina de Jesus: Um Legado de Amor e Perseverança

No último sábado, 20 de julho, o restaurante Tratterie Holandesa em Holambra foi palco de uma celebração memorável: os 80 anos de Maria Regina de Jesus. A data festiva reuniu parentes e amigos para homenagear a matriarca, cujas oito décadas de vida estão repletas de histórias que ficam eternizadas no coração e na memória de quem a conhece.

Chegar a uma idade tão significativa, rodeada de pessoas amadas, é um privilégio. Dona Regina, como é carinhosamente chamada, exemplifica a força, o amor e a resiliência que marcaram sua trajetória de vida.

Uma Vida de Dedicação e Amor

Maria Regina de Jesus nasceu em 18 de julho de 1944, na cidade de Brasópolis, Minas Gerais. No mesmo ano, em 21 de outubro, nasceu Francisco Vitor, com quem compartilhou grande parte de sua vida. Filha de José Rufino e Maria Elvira de Jesus, dona Regina cresceu em uma fazenda no interior de Minas Gerais, onde os caminhos dela e de Francisco se cruzaram de forma predestinada.

Aos 15 anos, já sabiam que estavam destinados um ao outro, e aos 19, se casaram, dando início à família Vitor. Esse foi apenas o começo de uma nova história. Em 10 de maio de 1967, nasceu o primeiro filho, José Benedito Vitor. No ano seguinte, em 1º de novembro de 1968, veio Maria da Penha, seguida pelos gêmeos Valdir Antônio Vitor e Valdair Donizete Vitor, nascidos em 25 de março de 1970. Infelizmente, Valdair Donizete faleceu com apenas três meses e quinze dias de vida.

A família continuou a crescer com a chegada de Rosangela Aparecida Vitor em 20 de dezembro de 1971, Joaquim Menino Vitor em 13 de fevereiro de 1974, Maria José Vitor em 17 de janeiro de 1976, Francisco César Vitor em 9 de novembro de 1977, Elisângela Andréia Vitor em 31 de maio de 1980, Rafael Aparecido Vitor em 21 de dezembro de 1981, Ângelo Reinaldo Vitor em 23 de março de 1983, Sofia Flaviana Vitor em 21 de julho de 1984, e, finalmente, o caçula Sérgio de Lourdes Vitor em 30 de dezembro de 1985.

Uma Família Unida e Resiliente

Criar treze filhos no interior de Minas Gerais não foi tarefa fácil. Dona Regina e Francisco fizeram de tudo para garantir que nada faltasse para a família. Enfrentaram muitas dificuldades, mas sempre educaram seus filhos com amor e valores sólidos, ensinando-lhes a importância da honestidade e do trabalho árduo.

Em 1990, a família se mudou para Holambra, São Paulo, em busca de novas oportunidades. Apesar do medo da mudança, foram bem recebidos na nova cidade, onde continuaram a construir sua história. Em 10 de abril de 2017, Francisco cumpriu seu objetivo junto à família e partiu para morar com Deus, deixando dona Regina como a rainha e matriarca responsável por cuidar de todos.

Um Legado de Amor e Gratidão

Hoje, Maria Regina de Jesus é mãe de 13 filhos, avó de 19 netos e bisavó de 6 bisnetos. Sua vida é um testemunho de amor, resiliência e dedicação à família. As histórias que contava durante a infância de seus filhos são lembranças preciosas que permanecem vivas no coração de todos.

Celebrar os 80 anos de dona Regina é um ato de gratidão a Deus por ter dado essa mãe maravilhosa como presente. Sua trajetória de vida é uma fonte de inspiração e um legado que continuará a influenciar gerações.

Encerramos esta homenagem com um profundo sentimento de respeito e admiração por Maria Regina de Jesus, cuja vida é um verdadeiro exemplo de amor e perseverança. Parabéns, dona Regina, pelos seus 80 anos de vida! Que muitos outros anos venham, repletos de saúde, felicidade e amor ao lado de sua família