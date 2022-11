Comissão da Agenda 2030 define diretoria em Artur Nogueira

Grupo é responsável pelo acompanhamento, discussão e elaboração

dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

A Comissão Municipal para o Desenvolvimento Sustentável, da Agenda

2030, esteve reunida, em Artur Nogueira, para definir os cargos de

presidência, vice e secretário. O grupo é responsável pelo

acompanhamento, discussão e elaboração dos Objetivos do

Desenvolvimento Sustentável (ODS) no município.

A secretária de Meio Ambiente, Tamiris Artuzi, presidiu a eleição e,

após a votação dos membros presentes e a contagem dos votos, a chapa

única apresentada sagrou-se vencedora.

O Colégio Diretivo ficou constituído da seguinte maneira:

-Presidente: Jurandir Silvério (representante do Poder Público);

-Vice-presidente: Bruna Barreiro (representante da Sociedade

Civil/Industria Local e Regional);

-Secretário: Nivaldo de Jesus Lima (representante da Sociedade Civil e

do Conselho Municipal de Meio Ambiente).

A Lei que adota a Agenda 2030 no município foi sancionada pelo prefeito

Lucas Sia (PSD), estabelecendo o compromisso da gestão em mobilizar e

articular atores-chave de organizações públicas, privadas e da

sociedade civil para ajudar o Brasil a alcançar os 17 objetivos e 169

metas estipuladas pela Organização das Nações Unidas (ONU) até

2030.

O chefe do Executivo Municipal destaca que a adesão de Artur Nogueira

demonstra o compromisso da cidade com a execução de políticas

públicas inovadoras e sustentáveis, construídas a partir de um

diálogo com a sociedade civil, visando a diminuição da desigualdade

social e a transformação da realidade local.

COMISSÃO E AGENDA 2030

Desde que a Agenda 2030 foi adotada, a comissão vem liderando palestras

com a participação de autoridades locais, regionais e nacionais,

palestrantes especializados no tema, servidores e colaboradores

públicos e a sociedade civil, além da realização das reuniões

ordinárias para dar andamento as atividades da comissão.

Em Artur Nogueira, compõem a Comissão representantes das secretarias

de Meio Ambiente; Assistência e Desenvolvimento Social; Planejamento;

Educação; Esportes; Agricultura; Segurança, Defesa Civil e Trânsito;

Obras e Serviços; Saúde; Fundo Social de Solidariedade; Serviço de

Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean); além de vereadores;

representantes do Conselho Municipal de Meio ambiente; e Comissão de

Direitos Humanos da subseção da OAB/Artur Nogueira.