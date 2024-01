Comissão da Criança e do Adolescente da OAB 232ª Subseção Promove Vaquinha Solidária para Reforma do Telhado do Lar Mãe Maria

Da Redação

A Comissão da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 232ª Subseção de Jaguariúna e Santo Antônio de Posse, está lançando uma campanha de arrecadação de fundos em prol da reforma do telhado do Lar Mãe Maria, inaugurado pela Prefeitura Municipal em 31 de outubro de 2018.

O Lar Mãe Maria foi concebido com a nobre missão de proporcionar acolhimento a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Desde sua inauguração, tem sido um refúgio seguro para aqueles que mais necessitam de cuidado e proteção. No entanto, para continuar desempenhando seu papel vital na comunidade, é fundamental garantir que suas instalações estejam em condições adequadas, e o telhado é uma parte essencial dessa infraestrutura.

Diante da necessidade urgente de reformar o telhado do Lar Mãe Maria, a Comissão da Criança e do Adolescente da OAB 232ª Subseção está mobilizando esforços para arrecadar os recursos necessários. A vaquinha solidária, hospedada na plataforma Vakinha, foi criada para possibilitar que todos que desejam contribuir com essa causa tão importante possam fazê-lo.

ID da Vaquinha: 4387827

vakinha.com.br

Cada doação, por menor que seja, representa um passo significativo em direção à garantia do bem-estar das crianças e adolescentes que dependem do Lar Mãe Maria. Todos são convidados a se unir a essa iniciativa solidária, demonstrando apoio e solidariedade àqueles que mais precisam.

Junte-se a nós nessa importante jornada de apoio às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.