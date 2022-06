Comissão organizadora da Expoflora confirma também a realização do “Natal de Holambra”

Após dois anos sem poder ser realizado devido à pandemia da covid-19, o evento está confirmado para o período de 25 de novembro a 18 de dezembro de 2022, às sextas-feiras e sábados das 16h à meia-noite e, aos domingos, das 16h às 23h no Parque da Expoflora, em Holambra. Os ingressos já estão à venda com desconto. Informações no site www.nataldeholambra.com.br.

O “Natal de Holambra” estará de volta em 2022 no Parque da Expoflora. A comissão organizadora da Expoflora, também responsável pelo evento de Natal, confirma que realizará o evento em seu Parque, em Holambra, entre os dias 25 de novembro a 18 de dezembro de 2022, somente nos fins de semana, sendo às sextas-feiras e sábados das 16h à meia-noite e, aos domingos, das 16h às 23h. Os ingressos custarão R$ 80,00 nos dias do evento. No entanto, já estão sendo vendidos pela metade do preço – R$ 40,00 – até o dia 30 de setembro. Informações no site www.nataldeholambra.com.br.

Para o evento de Natal, o Parque da Expoflora terá suas árvores e as fachadas com arquitetura holandesa iluminadas com cerca de 250 mil micro lâmpadas de led e os espaços decorados com motivos e personagens natalinos. A decoração temática, com pórtico de entrada ladeado por moinhos holandeses, contará com os ambientes da Fábrica de Brinquedos, do Vale Nevado, da Casa dos Doces, do Presépio, do Parque dos Duendes e do Jardim das Bolas Gigantes, destacados por iluminação cênica. Na área externa árvores ne Natal de diferentes tipos e tamanhos, além de bengalas de doces, bonecos de neve, pacotes de presentes, cogumelos mágicos e painéis instagramáveis.

Os turistas poderão aproveitar para realizar as suas compras nas lojas de artigos de decoração, que disponibilizarão guirlandas, árvores de Natal, velas, cordões de LED e laços, além de souvenirs e presentes. Na Mostra “Jardins em Festa”, os decoradores e designers de interiores oferecerão sugestões de como preparar os ambientes externos (jardins, quintais, espaço gourmet e áreas de lazer) e internos (mesas decorativas) para as festas de fim de ano.

Atrações

Shows musicais, apresentações artísticas e bandas, teatro, dança típica holandesa, personagens itinerantes, coral, “Parada de Natal” e “Chuva de Neve”, estão entre as atrações para o público. Os visitantes poderão disfrutar também de uma praça de alimentação com uma farta diversidade culinário, inclusive de pratos típicos do Natal. As crianças terão a opção de se apreciar diversos animais no minissítio e escolherem entre os brinquedos adequados para cada idade no Parque de Diversões (carrossel, mini chapéu mexicano, chapéu mexicano, trenzinho e trenós, piscina de bolinhas, cama elástica, roda gigante e boia bate-bate, entre outros). Os bilhetes para o uso dos brinquedos não estão incluídos no ingresso de acesso ao Parque da Expoflora. Eles podem ser adquiridos pelos preços de R$ 15,00 (individual), de R$ 100,00 (combo com 10 bilhetes) ou R$ 70,00 (passaporte, pessoal e intransferível).

Ingressos

Os ingressos custarão R$ 80,00, a inteira, na bilheteria, nos dias do evento. No entanto, se adquiridos antecipadamente no site www.ingressorapido.com.br ou na Central de Reservas do evento (grupos de, no mínimo, 15 pessoas) até o dia 30 de setembro, o desconto oferecido é de 50% (R$ 40,00, preço único). Para as compras entre os dias 1 de outubro a 16 de novembro o valor é de R$ 60,00. Não há meia-entrada nos ingressos promocionais.

Para a compra antecipada para grupos há outras promoções para as visitas em dias específicos, para o Passeio Turístico e para refeições. Neste caso, as vendas são feitas exclusivamente pela Central de Reservas pelos telefones (19) 3802-1499/ 98115-1294 /98114-9783 / 98168-3600 ou pelos e-mails reservas@expoflora.com.br, centraldereservas@expoflora.com.br ou laercio@expoflora.com.br. O atendimento acontece de 2ª a 6ª feira, das 7h às 17h.