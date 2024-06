COMPANHIA DE DANÇA DE JAGUARIÚNA PROMOVE FESTIVAL NO PRÓXIMO DIA 14

A Companhia de Dança de Jaguariúna apresenta o 2º Gala, um festival com apresentações de dança que terá participação dos alunos da Escola das Artes e convidados. O evento será realizado no próximo dia 14 de junho, às 19h30, no Teatro Municipal Dona Zenaide, com entrada gratuita. Os ingressos deverão ser retirados a partir das 18h30 na bilheteria do teatro.

A Companhia de Dança é um projeto da Escola das Artes de Jaguariúna que busca melhorar a performance artística e técnica dos alunos. No Gala, o público assistirá coreografias que participam de competições e mostras de dança pelo país, inclusive as que representarão Jaguariúna no Festival de Dança de Joinville.

Também haverá a participação de grupos de teatro e danças urbanas da Escola das Artes, grupo do programa Viva Melhor – da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer – e grupos convidados da região.

Foto: arquivo