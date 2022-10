COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho, através da Diretoria Municipal de Trânsito (DEMUTRAN), comunica que o cruzamento das Ruas Catarina Fraveto Caetano e José Correia de Oliveira, ao lado do lago municipal, vai permanecer fechado durante todo o dia para o trabalho de melhoria do escoamento de água.

As equipes do trânsito estão sinalizando o local e orientando os motoristas.