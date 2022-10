COMUNICADO

A Águas de Holambra informa que foi constatado problema no

transformador de entrada de energia da captação do Lago do Holandês.

Equipes estão mobilizadas no local para o reparo necessário. A

concessionária informa ainda que podem ocorrer baixa pressão ou

desabastecimento pontual nos bairros: Centro, Nova Holanda, Vila Holanda

Palm Park, Van Den Broek, Imigrantes e Residencial Moinho. A previsão

para o retorno do abastecimento é às 0h. A Águas de Holambra

recomenda o uso consciente da água, atenção à reservação dos

imóveis e agradece a compreensão de todos. Em casos emergenciais,

entre em contato conosco pelo 0800 595 3333 (24 horas – fixo, celular e

WhatsApp).

Ude Valentini