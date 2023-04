COMUNICADO

A Águas de Holambra realiza Manutenção Emergencial nas redes de distribuição do Setor Centro, nesta quarta-feira (12). Poderão ocorrer baixa pressão ou desabastecimento pontual no Centro. A previsão de finalização dos serviços é às 20h, com retorno gradativo do abastecimento no decorrer da noite. A Águas de Holambra pede o uso consciente da água, atenção à reservação das residências e agradece a compreensão de todos. Em casos emergenciais, entre em contato conosco pelo 0800 595 3333 6464 (24 horas – fixo, celular e Whatsapp).