COMUNICADO: SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE ATIVIDADES

Em função dos acontecimentos recentes e esforços gerados diante ao COVID-19, seguindo as orientações das autoridades públicas e órgãos de saúde competentes, a Terral Shopping Centers informa a suspensão temporária das atividades do Buriti Shopping de Mogi Guaçu a partir do dia 21 de março, por período indeterminado.

Todas as lojas estarão fechadas para o público, exceto:

Tenda Atacado : das 7h00 às 22h00 (segunda a sábado) e das 10h00 às 20h00 (domingos e feriados);

: das 7h00 às 22h00 (segunda a sábado) e das 10h00 às 20h00 (domingos e feriados); Farma Mais: das 12h00 às 20h00 (segunda a sábado) e das 14h00 às 20h00 (domingos e feriados);

As medidas adotadas poderão sofrer alterações, de acordo com o cenário e/ou Poder Público.

Estamos empenhados em fazer todo o possível para garantir o bem-estar de nossos lojistas, clientes e parceiros.

Ficamos à disposição para qualquer esclarecimento, caso necessário, e agradecemos desde já o apoio e a compreensão.

Atenciosamente,

Administração

Buriti Shopping Mogi Guaçu

Informação à Imprensa:

Patrícia Lima

Assessoria de Imprensa

(19) 99796.7824