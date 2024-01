Conab doa 45 toneladas de feijão em ação de combate à insegurança alimentar e nutricional

A Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) doa 45 (quarenta e cinco) toneladas de feijão carioca tipo 1, às instituições de São Paulo, Sorocaba e Goiânia. O produto, armazenado na Unidade Armazenadora da estatal no município paulista de Bernardino de Campos, foi adquirido por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e tem o objetivo de combater situações de insegurança alimentar e nutricional.

Em São Paulo, foram doadas 6.000 toneladas do grão ao Instituto Social Trancamor Território, além de 5.998 ao Instituto CEU Estrela Guia. Em Sorocaba, o Banco de Alimentos do município recebeu 7.802 toneladas da leguminosa. Em Goiânia (GO), 25.200 toneladas de feijão foram doadas à Comissão Pastoral da Terra. As entregas aconteceram no período de 21 de dezembro a 05 de janeiro deste ano.

Os recursos utilizados na distribuição das cestas são provenientes do Plano de Trabalho 06/2023, celebrado entre Conab e Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), visando a execução do PAA em 2023. Uma das ações previstas no plano, em primeiro momento, foi a retomada dos estoques para então ser doado em ações de promoção à segurança alimentar e nutricional, de acordo com a Resolução GGPAA 04/2024.

Imagem Ilustrativa Pexels